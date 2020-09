In weniger als zehn Tagen erscheint Serious Sam 4, das nicht mehr den Titel Planet Badass trägt. In Kürze ist es endlich so weit und Sam tritt einmal mehr gegen zahlreiche Monsterschergen an, die sich den Planeten zu eigen machen möchten.

Serious Sam 4 – Trailer zeigt neuartiges Gameplay, das Popemobil

Doch nun bleibt die Frage offen, wie zugänglich der Koop-Shooter wird und die Antwort gibt es jetzt aufs Silbertablett. Croteam hat die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen geteilt. Hier erfahrt ihr, ob euer PC für die Klassik-FPS-Sause ausreicht.

Während die minimalen Systemanforderungen noch recht machbar wirken, könnte die eine oder andere Maschine bei den empfohlenen Voraussetzungen ins Wanken geraten. Aber seht am besten selbst.

Serious Sam 4: Minimale Systemvoraussetzungen

Prozessor : 4-core CPU mit 2,5 GHz

: 4-core CPU mit 2,5 GHz Grafikkarte : nVidia 780, 970, 1050 oder AMD Radeon 7950, 280, 470 (3GB VRAM)

: nVidia 780, 970, 1050 oder AMD Radeon 7950, 280, 470 (3GB VRAM) Arbeitsspeicher : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Betriebssystem : Windows 10 64-bit (anderes 64-bit-OS)

: Windows 10 64-bit (anderes 64-bit-OS) DirectX : Version 11

: Version 11 Festplattenspeicher: 40 GB

Wichtig: Diese Daten werden für ein Spiel mit einer Auflösung von 720p bei 30 FPS empfohlen!

Worum geht es eigentlich in Serious Sam 4?

Serious Sam 4: Empfohlene Systemanforderungen

Prozessor : 8-core CPU mit 3,3 GHz

: 8-core CPU mit 3,3 GHz Grafikkarte : nVidia GeForce 1080, 2060 oder AMD Radeon Vega64, 5700 (8GB VRAM)

: nVidia GeForce 1080, 2060 oder AMD Radeon Vega64, 5700 (8GB VRAM) Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Betriebssystem : Windows 10 64-bit (1909) (anderes 64-bit-OS)

: Windows 10 64-bit (1909) (anderes 64-bit-OS) DirectX : Version 12

: Version 12 Festplattenspeicher: 40 GB

Wichtig: APIs mit DX12 und Vulkan werden empfohlen.

Das Spiel erscheint am 24. September 2020 für den PC. Via Steam könnt ihr es schon jetzt vorbestellen. Wir sehen uns den Shooter auf PlayCentral.de nach dem Release an. Dann können wir euch mehr über das Shooter-Comeback verraten.