Seltenes Nummernschild in GTA Online – Deine Chance ab Oktober 2025

In dieser Woche hast du in GTA Online die Möglichkeit, ein seltenes Nummernschild zu ergattern. Die aktuelle Event-Woche, die vom 16. bis zum 22. Oktober 2025 läuft, bietet dir eine Chance auf ein besonderes Nummernschild, das du im Rahmen eines Schrottplatzüberfalls ergattern kannst. Zusätzlich gibt es tolle Rabatte auf Fahrzeuge.

Verfügbare Schrottplatzüberfälle und Fahrzeuge

Welche Überfälle und Fahrzeuge sind diese Woche verfügbar? Rockstar Games rotiert wöchentlich die Schrottplatzüberfälle, wobei dir drei verschiedene Optionen zur Verfügung stehen. In dieser Woche kannst du folgende Überfälle und Autos erwarten:

Der Gangbanger-Überfall: Lampadati Corsita

Der Frachtschiff-Überfall: Truffade Z-Type

Der Duggan-Überfall: Albany Brigham mit LS Pounders Nummernschild (erhältlich)

Besonders der Duggan-Überfall ist interessant, da du das Auto mit dem seltenen LS Pounders Nummernschild beanspruchen kannst.

Das besondere Nummernschild

Was macht das LS Pounders Nummernschild so besonders? Die Los Santos Pounders sind ein fiktives Football-Team im GTA-Universum. Ihre Farben Schwarz, Weiß und Gelb sind auf dem Nummernschild zu sehen. Obwohl das Schild jahrelang in den Spieldateien versteckt blieb, wurde es letztes Jahr erstmals verfügbar gemacht. Es ist immer noch eine Seltenheit, da es in 2025 nur wenige Male erhältlich war. Verpasst du es diesmal nicht!

So bekommst du das Nummernschild

Wie kannst du das LS Pounders Schild bekommen? Um das Auto mit dem LS Pounders Nummernschild zu erhalten, musst du den Duggan-Überfall absolvieren. Das Fahrzeug, der Albany Brigham, kostet normalerweise 1.499.000 Euro bei Southern San Andreas Super Autos. Während des Überfalls kannst du es für nur 20.000 Euro zu deinem persönlichen Fahrzeug machen. Entscheidest du dich, das Fahrzeug zu verkaufen, kannst du es bei LS Customs für 65.000 Euro loswerden.

Besitzt du ein Dokumentenfälschungsbüro, reduziert sich der Preis sogar auf nur 10.000 Euro. Das Büro muss nicht aktiv sein, es reicht, wenn du es gekauft hast.

Deine Meinung

Bist du bereit, das LS Pounders Nummernschild zu ergattern? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!