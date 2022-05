Es gibt heutzutage nichts mehr, was sich nicht auf Wunsch verändern lässt. So sieht es auch in der Gaming-Welt aus: Ein Beispiel ist der Scuf Reflex-Controller für PlayStation 5 und PC, bei dem nicht nur das Front-Design, sondern alle Teile einzeln angepasst werden können. Und wie alles im Leben hat das auch seinen Preis.

Das kann alles am Scuf Reflex verändert werden

Es geht nicht nur um das Aussehen, obwohl das natürlich einen großen Teil ausmacht. Jedes einzelne Bauteil ist farblich unterschiedlich einstellbar, man kann sich die Form der Thumbsticks aussuchen und Scuf stellt extra einige spezielle Designs für die Frontplatte zur Verfügung und noch vieles mehr.

„Reflex, handgefertigt nach deinen Wünschen.“, wirbt Scuf Gaming und zu viel versprochen ist das bestimmt nicht. Aber aufgepasst: Jede kleine Veränderung lässt sich der Hersteller auch gut bezahlen.

Was kostet das Ganze denn jetzt? Der Scuf Reflex in den zwei verschiedenen Grundfarben kostet an sich schon seine nicht unerheblichen 219,99 Euro. Und wie sieht das dann mit den Anpassungen aus? Je mehr am Controller verändert wird, desto teurer wird er natürlich.

© Scuf Gaming International

Das fängt bei dem Design der Frontplatte an, bei dem neben den Standardfarben Schwarz und Weiß noch sieben andere Farben für einen Aufpreis von 14,99 Euro geboten werden. Soll es aber eines von den 23 vorhandenen Designs sein, sind wir schon bei 29,99 Euro mehr.

Dazu kommt die Farbe der Frontplatten-Abdeckung für 12,99 Euro, die Einfärbung der Rückseite, der Thumbsticks und deren Ringen. Auch das Steuerkreuz, Button-Kit und Home-Buttons, sowie die Trigger können je eine eigene Farbe bekommen.

Technische Veränderungen wie unter anderem Instant-Trigger oder das Herausnehmen der Vibrations-Module sind gegen Aufpreis auch zu haben.

Das summiert sich schnell und eh man sich versieht, kostet ein Controller mehr, als die dazugehörige Konsole. Hier eine Beispiel-Konfiguration:

© Scuf Gaming International

Nur zum Vergleich, eine PlayStation 5 Digital Edition kostet im Normalfall 399,99 Euro. Wer also nicht bereit ist nochmal annähernd denselben Betrag für seinen aufgemotzten (wenn auch sehr schönen) Scuf-Controller auszugeben, sollte vielleicht auf das ein oder andere Feature verzichten.

Seid ihr neugierig geworden? Was der Controller alles kann und wieso er sogar besser ist, als die DualSense-Controller, erfahrt ihr hier:

