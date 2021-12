Wer eine Alternative zu Sonys DualSense-Controller für die PS5 sucht, ist hier richtig: Der SCUF Reflex bietet als erstes kabelloses Third Party-Gamepad sämtliche Funktionen, die das Sony-Pendant beherrscht und legt noch eine ordentliche Schippe drauf. Beispielsweise gibt es auch vier Backpaddles, aber der Spaß ist nicht ganz günstig.

SCUF bringt eigenen Elite-Controller für die PS5

SCUF bringt eine eigene Controller-Reihe für die PS5 auf den Markt. Diese bieten dem Original-DualSense wohl nicht einfach nur die Stirn, sondern übertrumpfen ihn sogar. Zumindest auf dem Papier beherrschen SCUF Reflex, Reflex Pro und Reflex FPS alles, was der DualSense auch kann (haptisches Feedback, adaptive Trigger, Sound und so weiter) und bieten sogar noch einige Zusatzfunktionen sowie mehr Anpassungsmöglichkeiten. Das kostet allerdings auch sehr viel mehr als die Sony-Variante.

Das sind die SCUF Reflex-Controller: Den Third Party-Controller im Eliteformat gibt es in drei Ausführungen. Alle verfügen standardmäßig über Bluetooth, USB-C, Mute-Taste und so weiter.

SCUF Reflex: Vier konfigurierbare Backpaddles, austauschbare Analogsticks in 4 Variationen, Mute-Taste, Adaptive Trigger

SCUF Reflex Pro: Dazu kommt hier noch der sogenannte Performance-Griff, der für mehr Grip sorgen soll.

Dazu kommt hier noch der sogenannte Performance-Griff, der für mehr Grip sorgen soll. SCUF Reflex FPS: Speziell für First Person Shooter-Spieler*innen, hat keine adaptiven Trigger, sondern stattdessen Instant Trigger und Bumper. Die reagieren sofort und müssen nicht durchgedrückt werden.

Was kostet der Spaß? Eine ganze Menge. SCUF lässt sich das zugegebenermaßen überzeugend wirkende Gesamtpaket einiges kosten. Die günstigste Variante fängt bei über 200 Euro an, der normale SCUF Reflex schlägt mit 219,99 Euro zu Buche, der SCUF Reflex FPS soll sogar 269,99 Euro kosten. Das entspricht fast dem Preis einiger Konsolen, dürfte also nicht für alle etwas sein.

Aktuell schon ausverkauft: Falls ihr in Versuchung kommen solltet, braucht ihr euch vorerst keine Sorgen zu machen. Der SCUF Reflex-Controller ist laut der offiziellen Seite sowieso momentan erst einmal ausverkauft. Ihr könnt euch aber in eine Mailing-Liste eintragen, dann erhaltet ihr eine Nachricht, wenn die nächste Verkaufswelle anrollt.

Wie findet ihr die SCUF Reflex-Controller? Was sagt ihr zum Preis? Schreibt es uns in die Kommentare.