Battlefield REDSEC: So schaltest du im Battle Royale einen Panzer frei

In Battlefield REDSEC spielen Panzer eine zentrale Rolle und bieten eine mächtige Möglichkeit, das Schlachtfeld zu dominieren. Allerdings sind sie nicht einfach so verfügbar, sondern erfordern das Abschließen von Missionen, um sie freizuschalten. In diesem Guide erkläre ich dir, wie du in den Besitz eines Panzers gelangst und ihn effektiv nutzen kannst, um deine Gegner zu besiegen.

Missionen in Battlefield REDSEC

Wie schaltest du Missionen frei? In jedem Match von Battlefield REDSEC erhältst du drei zufällige Missionen, die du direkt nach Spielbeginn in deinem „Missionen“-Tab einsehen kannst. Diese Missionen variieren und bieten unterschiedliche Belohnungen, darunter die begehrte Fahrzeug-Schlüsselkarte.

Die Missionen ändern sich im Laufe des Matches, sodass du alle paar Minute neue Herausforderungen erhältst. Um die Fahrzeug-Schlüsselkarte zu erhalten, musst du gezielt nach Missionen suchen, die diese als Belohnung auflisten.

Fahrzeug-Schlüsselkarte erhalten

Was ist die Fahrzeug-Schlüsselkarte? Diese spezielle Karte ist der Schlüssel zu deinem eigenen Panzer. Sie gehört zur Kategorie „überlegene Beute“ und ist in der Missionsübersicht mit einem gelben Hintergrund markiert. Leider ist sie nicht bei jeder Mission zu finden, weswegen du mehrere Aufgaben abschließen musst, bis du eine Mission mit dieser Belohnung entdeckst.

Alternativ kannst du die Schlüsselkarte auch aus Kisten in REDSEC erhalten, doch die Wahrscheinlichkeit hierfür ist äußerst gering. Daher ist es ratsam, sich auf das Abschließen von Missionen zu konzentrieren.

Den Panzer freischalten

Wie nutzt du die Fahrzeug-Schlüsselkarte? Sobald du die Karte erhalten hast, wird auf deiner Mini-Map ein „Garage“-Symbol angezeigt. Dort angekommen, kannst du die Karte am Keypad der Garagentür verwenden, um Zugang zu deinem Panzer zu erhalten.

Es ist wichtig, dass ein verlässliches Teammitglied die Schlüsselkarte trägt, da nur eine Person im Team sie besitzen kann. Wenn dieses Teammitglied im Kampf fällt, solltest du sicherstellen, dass jemand anderes die Karte aufnimmt.

Tipps zur Nutzung von Panzern

Wie nutzt du einen Panzer effektiv? Panzer sind zwar mächtig, benötigen jedoch regelmäßig Nachschub und Reparaturen. Wenn du keinen Ingenieur in deinem Team hast, wird es schwierig, den Panzer lange zu nutzen. Es lohnt sich, den Panzer strategisch einzusetzen und auf die Ressourcen zu achten.

Denke daran, dass Feinde mit Raketen oder AV-Minen deinen Panzer schnell außer Gefecht setzen können. Daher ist es ratsam, den Panzer in Kombination mit anderen Fahrzeugen und Infanterie zu verwenden, um seine Effektivität zu maximieren.