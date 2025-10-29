Battlefield REDSEC: 7 Tipps, die du vor dem Einstieg kennen solltest

Battlefield REDSEC ist der neue Battle Royale-Modus von Battlefield 6 und bietet ein einzigartiges Spielerlebnis, das Elemente aus beliebten Spielen wie Warzone, Apex Legends und PUBG kombiniert. Der Modus spielt auf der Karte Fort Lyndon, die langsam von einem tödlichen Feuersturm umhüllt wird. Egal, ob du neu in REDSEC bist oder schon Erfahrung in Battlefield 6 gesammelt hast, diese Tipps helfen dir, erfolgreich zu sein.

Nutze Wiederbelebungen effektiv

Wie funktionieren die Wiederbelebungen in REDSEC? In Battlefield REDSEC hast du die Möglichkeit, nach deinem ersten Tod einmal kostenlos wieder ins Spiel zu kommen. Nach ungefähr 30 Sekunden kannst du wieder über dem aktuellen Standort deines Teams abspringen. Dabei verlierst du jedoch all deine Ausrüstung. Nach der kostenlosen Wiederbelebung können deine Teammitglieder dich nur noch über einen Wiedereinstiegsturm zurückbringen. Dieser Prozess ist riskant, da dabei ein lautes Horn ertönt, das andere Spieler alarmiert.

Wähle die richtige Klasse

Welche Klasse ist die beste für dein Team? REDSEC bietet die vier bekannten Klassen. Jede hat ihre Vorteile, aber Supporter und Sturmsoldaten sind die vielseitigsten. Der Supporter kann Fahrzeuge mit Anti-Fahrzeug-Ausrüstung zerstören, während der Sturmsoldat mit einer Sturmleiter und einem Adrenalin-Injektor ausgestattet ist. In einem Viererteam ist es ideal, alle Klassen abzudecken, um die Stärken jeder Klasse zu nutzen.

Waffen aufrüsten

Wie rüstest du deine Waffen in REDSEC auf? REDSEC führt ein neues Waffensystem ein, bei dem du Waffen in verschiedenen Seltenheitsgraden aufrüsten kannst. Dazu benötigst du Aufrüstkits, die auf der Karte zu finden sind. Diese Kits erlauben es dir, deine Waffen direkt aus dem Inventar heraus zu verbessern, was im Kampf einen entscheidenden Vorteil bringen kann.

Vermeide den Feuersturm

Wie gefährlich ist der Feuersturm in REDSEC? Der Feuersturm in REDSEC ist deutlich tödlicher als die Zonen in anderen Battle Royale-Spielen. Sobald du den Feuersturm betrittst, stirbst du innerhalb von Sekunden. Das bedeutet, dass du deine Kämpfe und Bewegungen sorgfältig planen musst, um nicht von der Zone überrascht zu werden.

Nutze die Shakedown-Mechanik

Was bringt dir ein Shakedown in REDSEC? Durch die Shakedown-Mechanik kannst du die Positionen der restlichen Gegner im Team des gefallenen Spielers aufdecken. Dazu musst du über den besiegten Gegner stehen und die Nahkampftaste drücken. Diese Informationen können deinem Team einen taktischen Vorteil verschaffen.

Richtiges Nutzen der Versorgungsbeutel

Wie maximierst du deine Munition mit dem Versorgungsbeutel? Der Versorgungsbeutel der Supporter-Klasse füllt deine Munition auf, wenn du darüber läufst. Wenn du jedoch länger darüber stehen bleibst, kannst du deine Munition komplett auffüllen. Das kann im entscheidenden Moment den Unterschied ausmachen.

Tanks strategisch einsetzen

Wann ist der richtige Zeitpunkt, einen Panzer zu nutzen? Panzer können in REDSEC erst durch das Auffinden von Schlüsselkarten freigeschaltet werden. Es ist strategisch klüger, die Munition des Panzers für das Ende des Spiels aufzusparen, wenn nur noch wenige Teams übrig sind. Ein gut platzierter Tank im finalen Kreis kann den entscheidenden Vorteil bringen.

