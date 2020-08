Saturn reduziert Games und Hardware: Nur am Wochenende!

Es heißt wieder einmal mehr: Entertainment Weekend Deals bei Saturn! Diesmal steht alles im Zeichen der Unterhaltung und deshalb erwarten euch zahlreiche Rabatte auf Hardware und aktuelle Spiele.

Wochenend-Angebote bei Saturn

Die Aktion läuft wie gewohnt nur bis zum kommenden Montag, 24. August, um 9 Uhr morgens. Bis dahin könnt ihr jedoch bei den Reduzierungen zuschlagen, die es auf Speichermedien, Monitore, Roccat-Gaming-Peripherie und viele, vielen Konsolen-Spiele für PS4 und Xbox One gibt. Unter den Games befinden sich auch Perlen wie God of War, Assassin’s Creed: Odyssey oder The Last of Us Remastered.

Ist nichts passendes für euch dabei? Nicht schlimm. Bei Amazon läuft aktuell noch die Gaming Week mit unzähligen Angeboten im Bereich der Videospiele. Spätestens dort werdet ihr auf jeden Fall fündig.