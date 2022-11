Der Black Friday steht vor der Tür! Der größte Shoppingtag des Jahres fällt dieses Jahr auf den 25. November 2022. Aber keine Sorge, ihr könnt euch schon jetzt ein Bild von der größten Rabattaktion machen – und das ganz entspannt von zu Hause aus.

Bei Saturn ist der Black Friday bereits mit der Black Friday Week gestartet. Und das ist auch gut so, denn so können wir uns schon jetzt ein Bild über die rabattierten Produkte machen. So brauchen wir uns am eigentlichen Black Friday nicht zu stressen, um den größten Preisnachlass zu finden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sogar direkt zuschlagen. Klingt gut? Finden wir auch!

Schaut ab sofort jeden Tag auf PlayCentral.de vorbei, denn wir sind immer auf der Suche nach dem besten Schnäppchen für euch!

Black Friday bei Saturn: die besten Angebote

Konsolen im Angebot

Wenn ihr eure PlayStation 5 erweitern möchtet, könnt ihr jetzt günstiges Zubehör kaufen. Unter anderem sind aktuell die DualSense-Controller günstiger! Außerdem gibt es ein gutes Kombopaket: Nintendo Switch plus Spiel:

Computer-Zubehör im Angebot

Falls ihr aktuell auf der Suche nach einer günstigen Gaming-Tastatur oder Gaming-Maus seid, dann könnt ihr jetzt guten Gewissens zuschlagen! Außerdem gibt es Headsets zum Bestpreis:

Laptops im Angebot

In diesem Beitrag erfahrt ihr mehr darüber, ob und wann sich ein Gaming-Laptop lohnt. Und falls ihr euch schon dazu entschieden habt, euch einen zuzulegen, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür.

Kameras & Fotos im Angebot

Wenn ihr eher kreativ unterwegs seid und schon länger auf eine neue Kamera gespart habt, könnt ihr jetzt bedenkenlos zugreifen. Namenhafte Kameras samt Zubehör gibt es aktuell zum Bestpreis:

Smarthome im Angebot

Wenn ihr gerade dabei seid, eure Wohnung oder euer Haus auf Vordermann zubringen, darf eine Smart-Home-Komponente kaum fehlen. Aktuell gibt es die beliebten Produkte von Philips Hue günstiger. Und mehr!

Fernseher im Angebot

Fernseher sind nicht unbedingt günstig. Deshalb solltet ihr unbedingt bei einem Sale wie dem Black Friday zugreifen, um euren alten TV auszutauschen. Bei Saturn gibt es jetzt ein paar TVs zu attraktiven Preisen. Schaut mal hier:

Smartphones im Angebot

Was wäre ein Black Friday ohne günstige Smartphones? Die beliebten Smartphones sind jetzt günstiger zu haben und das nahezu von jedem Unternehmen. Mit Betonung auf nahezu, denn Apple hat wohl keine Lust auf den Black Friday. Die besten Angebote findet ihr hier!

Tablets im Angebot

Und wenn ihr lieber ein größeres Tablet sucht, da das in eurem Arbeitsalltag mehr Sinn ergibt, gibt es hier ähnliche Angebote. Im Black Friday ist wirklich alles dabei.

Hier findet ihr außerdem weitere Toppangebote zum Thema Küche, Haushalt & Garten, Beauty & Wellness, Audio, Fitness & Gesundheit, Spielzeug & Freizeit.

Wie lange geht der Black Friday bei Saturn?

Wann startet der Black Friday? Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt. Der sogenannte Schwarze Freitag fällt immer auf den vierten Freitag im November. Der Tag wird seit den 60er-Jahren in den USA einen Tag nach Thanksgiving gefeiert.

Doch die Angebotsphase bei Saturn im Rahmen der Black Friday Week ist bereits gestartet und läuft bis zum 24. November um 20 Uhr. Im Anschluss geht es weiter mit den Angeboten zum eigentlichen Black Friday.

Ihr müsst also nicht unbedingt bis zum Black Friday warten, um schon jetzt eure Wunschprodukte zu bestellen und dabei bares Geld zu sparen.