RTX 4090 Founders Edition: Welcher Händler bietet sie an?

Zum Start der Ada Lovelace-Grafikkarten Mitte Oktober 2022 wird Nvidia die RTX 4090 auch wieder in Form einer Founders Edition anbieten. Doch was ist überhaupt eine solche Founders Edition, wie teuer fällt diese aus und wo kann ich die Herstellerkarte kaufen? Genau diese Fragen beantworten wir euch in den folgenden Zeilen.

RTX 4090: Was ist eine Founders Edition?

Bei einer Founders Edition handelt es sich um Nvidias Bezeichnung für eine Referenzkarte, die bei jedem neu entwickelten Chip (Ada Lovelace bei der RTX 40er-Reihe) auf den Markt gebracht wird.

Neben Founders Editions bieten Boardpartner oder Add-In-Board-Partner (AIB) wie MSI, Palis und Asus eigene ab Werk übertaktete Custom-Modelle an, die in der Regel über eine bessere Kühllösung verfügen und daher oft höher als Nvidias Referenzmodell getaktet werden können.

Founders Editions vs. Custom-Modelle: Gibt es preisliche Unterschiede?

In Deutschland wird die RTX 4090 Founders Edition ausschließlich von Nvidia über den Onlineshop Notebooksbilliger.de zur vom Hersteller angegebenen UVP von 1.949 Euro angeboten.

Custom-Modelle anderer Hersteller orientieren sich zwar grob an diesem Wert, meist liegen die Preise aber deutlich darüber. Aus diesem Grund sind Founders Editions eine sehr attraktive und „kostengünstige“ Alternative zu den oft deutlich teureren Custom-Modellen.

Wie bekommt man eine Nvidia Founders Edition?

Da Nvidias Founders Editions in Deutschland ausschließlich im eigenen Shop sowie über den Händler Notebooksbilliger.de angeboten werden, solltet ihr direkt zum Release am 12. Oktober 2022 um 15 Uhr deutscher Zeit diesen Shop besuchen und möglichst schnell den Kaufprozess durchlaufen.

Die Menge der FEs dürfte auch im Fall der RTX 4090 wieder recht gering ausfallen, während gleichzeitig eine hohe Nachfrage herrscht.

