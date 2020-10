Rockstar Games holt sich Verstärkung für die Realisierung der eigenen Projekte. Der Grand Theft Auto-Entwickler hat das im schottischen Dundee gelegene Entwicklerstudio Ruffian Games gekauft und es in Rockstar Dundee umbenannt.

Das neue Studio der GTA-Macher: Rockstar Dundee

Da insbesondere die Rockstar-Spiele wie GTA 5 oder Red Dead Redemption 2 mitsamt ihrer Online-Mehrspieler-Modi absolute Mammuth-Projekte darstellen, ist es hilfreich, wenn noch mehr Mitarbeiter zu Rockstar gehören. Nun hat der „Grand Theft Auto“-Entwickler mit dem Kauf von Ruffian Games eine eigene Zweitstelle im schottischen Dundee.

Der Deal zeichnete sich schon seit etwa einem Jahr ab. Schon im Oktober letzten Jahres arbeiteten Rockstar und Ruffian Games zusammen. In einer Stellenausschreibung suchte Ruffian Games nach Verstärkung, die an Rockstar-Titeln arbeiten sollte.

GTA 6 oder anderes Spiel: Rockstar Games-Mitarbeiter leakt unangekündigtes Projekt

Bekannt ist Ruffian Games für „Crackdown 2“ und die anteilige Mitarbeit an „Crackdown 3“. Nun wird das in Rockstar Dundee umbenannte Studio wohl unter anderem an GTA Online mithelfen.