Returnal: Story-Trailer gibt Einblick in Selenes Gedankenwelt

Während wir in vorangegangenen Trailern zu Returnal stets actionreiches Third-Person-Gameplay sahen, wirft das neuste Video einen Blick auf die Sci-Fi-Geschichte des Titels. Das Spiel von Housemarque soll als Sci-Fi-Actionthriller überzeugen, über den wir „bei jedem Durchgang neu nachdenken“. Ob ihnen das gelingt?

In der Pressemitteilung heißt es, dass das Entwicklerstudio das Gameplay nicht in den Hintergrund stellen möchte. Viel mehr sollen beide Aspekte verschmelzen. Hier seht ihr den deutschen Story-Trailer:

Worum geht es in Returnal?

In „Returnal“ dreht sich alles um die Protagonistin Selene. Sie ist eine griechisch-amerikanische ASTRA-Scout-Astronautin. Ihr Charakter zeichnet sich durch Ehrgeiz und Intelligenz aus und sie soll über eine vielschichtige Persönlichkeit verfügen.

Inhaltlich möchte sie einem Signal vom sogenannten „Weißen Schatten“ auf den Grund gehen, doch sie legt eine Bruchlandung auf dem Planeten Atropos hin, ehe es dazu kommt.

Auf Apropos gilt es dann die Ruinen einer alten Alien-Zivilisation zu erkunden – doch die Story bietet einen gewaltigen Twist. Selene stirbt bei der Erkundung…

Sie erwacht daraufhin in ihrem Raumschiff, und zwar kurz vor der Bruchlandung. Alles macht den Anschein, als hielte sie etwas in einer Zeitschleife gefangen, in der sie immer wieder den Tod findet und wiedergeboren wird.

Die Story und das Gameplay verschmelzen zumindest schon mal dahingehend, dass sich die Welt nach jedem Zyklus immer wieder verändert. Sony schreibt, dass Selene auf ihre eigenen Leichen aus anderen Zyklen treffen kann:

„Diese enthalten entweder Projektionen von den Toden anderer Spieler über das Online-System oder storybasierte Audiologs, die von anderen Versionen von Selene aufgenommen wurden.“

Wenn diese Leichen geplündert oder ihr „Tod gerächt“ wird, kann es bestimmte Ereignisse auslösen.

Davon ab sollen visuelle Hologramme, die sogenannten Xeno-Archive eine wichtige Rolle spielen. Die Xenoglyphen geben verborgenen Infos über die einstigen Bewohner des Planeten preis. So weit, so Sci-Fi-Mystery.

Wenn euch die Story und die Gameplay-Prämisse gefällt, müsst ihr euch jetzt nur noch ein paar Wochen gedulden. „Returnal“ erscheint am 30. April 2021 exklusiv für die PlayStation 5.