Resident Evil – Jubiläumsmenü mit Horror-Gerichten, Drinks und Sammelkarten

Zum 30. Jubiläum von Resident Evil veranstalten Capcom und die japanische Unterhaltungskette Pasela Resorts eine zeitlich begrenzte Kooperation. Das Event startet am 13. Oktober 2026 und läuft regulär bis zum 7. Dezember 2026.

Im Mittelpunkt stehen Speisen, Desserts und Getränke, die bekannte Charaktere, Monster und Organisationen der Survival-Horror-Reihe aufgreifen. Seit dem ersten Resident Evil vom 22. März 1996 entwickelte sich die Marke zu einer der wichtigsten Serien von Capcom und erlebte mit Resident Evil 7 Biohazard einen neuen Popularitätsschub.

Makabres Menü zum großen Jubiläum

Welche Speisen bietet das Resident-Evil-Event? Insgesamt umfasst die spezielle Karte drei Hauptgerichte und zwei Desserts. Trotz ihrer bewusst verstörenden Präsentation setzen sich die Gerichte aus klassischen Zutaten wie Curry, Pizza, Fleisch, Eiscreme und Früchten zusammen.

Zur Auswahl stehen folgende Speisen und Desserts:

Dukes Küche mit einer Energieplatte aus frittiertem Hähnchen, Schweinebraten, Zwiebeln, Pilzen, Knoblauch, weich gekochten Eiern und einer scharfen Soße

Zombieaugen-Keema-Curry mit hart gekochten Eiern, schwarzen Oliven, roter Paprika, Tomaten und Gewürzen

Umbrella-Margherita zum 30. Jubiläum, deren Design mit grüner Basilikumsoße an das Logo der Umbrella Corporation erinnert

Biohazard-Spezial-Honigtoast mit Schokoladensahne, Eiscreme, Blaubeeren, Schokoladenkeksen und Himbeersoße in einer blutigen Augenoptik

Umbrella-Spezial-Parfait mit Kaffeegelee, Himbeeren, Biskuit und Schokoladeneis sowie einer Spritze mit blauem Litschi-Sirup als Gegenmittel

Die Gestaltung greift Motive aus verschiedenen Teilen der Reihe auf. Besonders die Energieplatte erinnert an den Duke aus Resident Evil Village, während Umbrella bei Pizza und Parfait eine zentrale Rolle spielt.

Charakterdrinks und exklusive Sammlerstücke

Welche Resident-Evil-Charaktere erhalten eigene Getränke? Pasela Resorts bietet sechs Cocktails und Mocktails an, die bekannten Hauptfiguren gewidmet sind. Jill Valentine, Claire Redfield und Grace Ashcroft aus Resident Evil Requiem erhalten alkoholfreie Kreationen.

Jill Valentine mit einem blauen Schokoladen-Tapioka-Drink

Claire Redfield mit einem Cranberrydrink samt Erdbeer-Chardonnay-Aroma

Grace Ashcroft mit Minz-Yuzu-Tee

Chris Redfield mit alkoholischer Russian Herb Coke

Leon S. Kennedy mit einem Mojito

Ada Wong mit einem Sangria-Cocktail

Zu jedem bestellten Getränk erhalten Gäste zufällig eine von 14 Sammelkarten mit Helden und Schurken aus der Serie. Für jedes Gericht oder Dessert gibt es eine von zehn Postkarten, darunter Motive der nummerierten Hauptteile und eine besondere Jubiläumsillustration. Die jeweiligen Designs können nicht frei ausgewählt werden und sind nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Die Kooperation findet in den Pasela-Resorts-Filialen Akihabara Denki-gai, Ueno Koen-mae, Yokohama Kannai, Shinjuku Yasukuni-dori, Shibuya und Namba Dotonbori statt. In der Monster Hunter Bar und der Monster Hunter Bar WEST wird nur ein Teil des Menüs bis zum 30. November 2026 angeboten. Pasela Lab Akihabara verkauft ausschließlich Getränke zum Mitnehmen.

Das Jubiläumsevent bleibt damit ein exklusives Erlebnis für Besucher in Japan. Eine vergleichbare Aktion für Deutschland wurde bislang nicht angekündigt. Würdet ihr das makabre Menü ausprobieren und welches Gericht spricht euch am meisten an? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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