Resident Evil 3 auf Switch 2 – Neues Gameplay zeigt Jill gegen Nemesis

Capcom stimmt Horror-Fans mit frischem Gameplay auf die kommende Switch-2-Version von Resident Evil 3 ein. Die neuen Aufnahmen zeigen Jill Valentine auf ihrer Flucht durch das verwüstete Raccoon City, während ihr der nahezu unaufhaltsame Nemesis dicht auf den Fersen bleibt.

Das Material vermittelt erstmals einen konkreteren Eindruck davon, wie das Remake auf Nintendos aktueller Hardware aussieht. Trotz der zerstörten Straßenzüge, zahlreicher Lichteffekte und des bedrohlichen Verfolgers wirkt die gezeigte Spielszene flüssig und optisch nah an den bereits erhältlichen Fassungen.

Jills Flucht vor Nemesis auf Switch 2

Was zeigt das neue Resident Evil 3 Gameplay? Im Mittelpunkt steht eine typische Verfolgungssequenz, in der Jill durch die Überreste der Stadt rennt und den Angriffen von Nemesis ausweichen muss. Zerstörte Geschäfte, brennende Straßen und enge Laufwege sorgen dabei für die bekannte Mischung aus Action und Survival-Horror.

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Die kurze Präsentation deutet darauf hin, dass Capcom bei der Umsetzung keine sofort erkennbaren, massiven grafischen Abstriche vornehmen musste. Eine umfassende technische Analyse steht zwar noch aus, doch zumindest im veröffentlichten Material machen Charaktermodelle, Beleuchtung und Umgebungen einen überzeugenden Eindruck.

Resident Evil 3 erschien ursprünglich am 3. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel ist eine moderne Neuinterpretation des gleichnamigen Klassikers aus dem Jahr 1999 und erzählt von Jill Valentines Versuch, aus Raccoon City zu entkommen. Neben Nemesis trifft sie dabei unter anderem auf Carlos Oliveira und weitere Mitglieder der Umbrella Biohazard Countermeasure Service.

Native Version ersetzt das Cloud-Streaming

Wann erscheint Resident Evil 3 für Nintendo Switch 2? Die digitale Switch-2-Version wird am 16. Oktober 2026 veröffentlicht. Im Gegensatz zur bisherigen Umsetzung für die erste Nintendo Switch läuft das Remake nativ auf der Konsole und benötigt somit kein dauerhaftes Cloud-Streaming.

Auf der ursprünglichen Switch war Resident Evil 3 seit dem 18. November 2022 lediglich als Cloud-Version verfügbar. Für diese Fassung wird während des Spielens eine stabile und permanente Internetverbindung benötigt. Mit der nativen Switch-2-Umsetzung lässt sich Jills Abenteuer künftig auch unterwegs erleben, ohne ständig von der Qualität einer Internetverbindung abhängig zu sein.

Resident Evil 3 erscheint nicht allein. Capcom bringt am 16. Oktober 2026 außerdem Resident Evil 2 Deluxe Edition und Resident Evil 4 Gold Edition digital auf die Nintendo Switch 2. Damit werden drei der modernen Remakes gleichzeitig für das System verfügbar.

Physische Ausgaben folgen im Jahr 2027

Welche weiteren Veröffentlichungen sind geplant? Sammler müssen sich etwas länger gedulden. Die physischen Ausgaben von Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 Gold Edition sollen am 29. Januar 2027 erscheinen.

Mit den neuen Portierungen baut Capcom das Horror-Angebot auf der Nintendo Switch 2 weiter aus. Die Konsole erhielt zuvor bereits native Umsetzungen von Resident Evil 7 biohazard und Resident Evil Village sowie den aktuellen Serienteil Resident Evil Requiem.

Das nun gezeigte Gameplay macht jedenfalls Hoffnung auf eine technisch solide Umsetzung. Gerade im Handheld-Modus könnte Resident Evil 3 durch seine kompakte Kampagne und die actionreichen Begegnungen mit Nemesis gut zur Switch 2 passen.

Wie gefällt euch das erste Gameplay von Resident Evil 3 auf der Nintendo Switch 2 und würdet ihr das Remake noch einmal unterwegs spielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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