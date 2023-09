Jacke finden für blauen Auftragszettel – Resident Evil 4 Separate Ways

In Resident Evil 4: Separate Ways gibt es einmal mehr die blauen Auftragszettel, die uns mit unterhaltsamen Nebenaufgaben versorgen. Sie sind überall im DLC verstreut, und verbergen jeweils eine spezielle Aufgabe, die es zu lösen gilt.

In dieser Lösung erfahrt ihr alles über den zweiten Auftragszettel, der uns auf die Suche nach einer Jacke schickt. Und einen Moment Mal, diese Jacke in der Beschreibung kommt uns doch irgendwie bekannt vor?

Richtig! Es handelt sich hierbei eigentlich um Leons Jacke. Er hat sie scheinbar verloren, weshalb wir sie nun ausfindig machen und zum Händler bringen müssen.

Den Auftragszettel findet ihr beim Händler vor der Fabrik in Kapitel 3. Wenn ihr gerade der Horde entkommen seid, könnt ihr hier kurz aufatmen.

Nackte Tatsachen in Separate Ways – Blauer Auftragszettel: Jacke finden!

Schaut vor der Fabrik beim Händler vorbei, der ein paar schmackhafte Ressourcen für euch parat hat. Und nicht nur das, der blaue Zettel verspricht obendrein eine saftige Belohnung: 7x Spinell. Das lassen wir uns doch nicht entgehen! Der blaue Zettel hängt rechts neben dem Ausgang der Fabrik.

© Capcom

Bereits in der Beschreibung ist ein Hinweis darauf versteckt, wie die Jacke am Ende aussieht, die wir nun suchen müssen. Es ist eine „stylische Jacke aus Schafsfell“, was uns sofort an Leons Jacke erinnert.

Also heißt es jetzt, nach Leons Jacke Ausschau halten. Und wo genau finde ich diese Jacke nun? Ein schlürfender Zombie hat sie sich einfach angezogen. Er fand sie auch recht schick, wie es scheint. Sucht an dieser Stelle in der Fabrik, dann seht ihr ihn schon.

© Capcom

© Capcom

Wenn ihr den Zombie gefunden habt, schaltet ihn hinterrücks aus, das geht am schnellsten! Danach ist die Mission aber noch nicht beendet. Lauft einmal zurück zum Händler und sprecht mit ihm.

Hier müsst ihr jetzt zum Reiter „Verkaufen“ wechseln und die Jacke einmal auswählen. Verkauft sie dem Händler und dann ist der Auftrag vollständig abgeschlossen.

© Capcom

Nur auf diesem Weg erhaltet ihr die wertvolle Belohnung, die wir im Auftragszettel versprochen bekommen haben! Diese Mission lohnt sich also wirklich.