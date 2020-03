Resident Evil 3: Spieler finden 1. Easter Egg in der Demo

Hin und wieder stoßen Spieler auf sogenannte Easter Eggs, die sich als ganz besondere Anspielungen oder Referenzen auf die globale Popkultur entpuppen können. Wie so ein Easter Egg jedoch im Detail aussieht, ist so verschieden wie es unterschiedliche Spezies auf den Planeten Erde gibt. Allerdings lieben es Entwickler und Publisher, auf die hauseigenen Produkte anzuspielen. Und so auch das jüngste Zitat, das in der Demo von Resident Evil 3 gefunden wurde.

Resident Evil 3: Easter Egg in Raccoon City

Findige Äuglein haben nun das erste Easter Egg entdeckt, das in Raccoon City platziert wurde. Es handelt sich hierbei um ein Plakat mit Dr. Wily und Dr. Light. Die Bilder beziehen sich also auf die blaue Blechbüchse Mega Man. Sie wurden hier etwas realistischer als in den Spielen illustriert. Das Poster ziert die Aufschrift, ob Roboter die Zukunft sind oder nicht. Wenn es um das „Mega Man“-Universum geht, kennen wir die Antwort natürlich.

Neben den Plakaten gibt es zudem noch eine Box-Art von Mega Man. Insgesamt scheint das Spiel im Jahre 1998 jedoch nicht allzu beliebt gewesen zu sein. Immerhin finden wir hier die Aufschrift, dass es 50 Prozent Rabatt gibt, wenn man eine weitere Merchandise-Figur kauft. Ob sich Mega Man bei Toy Uncle gut verkauft hat, ist also fraglich.

Und ob es im Spiel noch mehr Cameos und Easter Eggs geben wird, müssen wir wohl erst einmal noch abwarten, denn diese können sich in der hinterletzten Ecke eines Spiels versteckt halten. Wir werden sehen, was die Vollversion des Spiels bietet, wenn sie am 3. April 2020 für die PS4, Xbox One und den PC erscheint. Werdet ihr es zocken? Schreibt es uns gerne nachfolgend in die Kommentare.