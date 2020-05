Resident Evil 3: Dino-Crisis-Mod lässt Fanträume wahr werden

Resident Evil 3 hat in diesem Jahr ein Remake erhalten und damit Fanherzen höher schlagen lassen, die Neuauflage des beliebten Survival-Horrors hat schließlich beinahe alles richtig gemacht. Damit tritt das Spiel in die Fußstapfen der beiden Vorgänger, die ebenfalls Remakes bekamen und dafür Sorge trugen, dass Capcoms Spielreihe über Zombies, schreckliche Viren und einen gewissenlosen Konzern erst einmal wieder in aller Munde ist.

Doch einige Fans des japanischen Videospielentwicklers wünschen sich ebenfalls ein Remake zu einem ganz anderen Spiel, nämlich Dino Crisis.

Die Dino-Crisis-Mod für Resident Evil 3

Bis jetzt gibt es kein Anzeichen dafür, dass Capcom an einer Neuauflage des Action-Adventures von Shinji Mikami arbeiten würde, weswegen ein fleißiger Modder die Sache nun selbst in die Hand genommen hat.

Um den Geist von „Dino Crisis“ wieder aufleben zu lassen, hat der Modder maliwei777 auf Nexus Mods eine recht umfangreiche Modifikation veröffentlicht, die die Zombies in „Resident Evil: 3“ durch kleine Tyrannosaurus Rex austauscht und Jills Outfit so abändert, dass die Protagonistin wie Regina aussieht, die Heldin des Dino-Klassikers von 1999.

In dem Video könnt ihr sehen, wie die Mod funktioniert und was euch ungefähr erwartet, wenn ihr sie in „Resident Evil 3“ installiert. Seid aber gewarnt, denn das Werk von maliwei777 befindet sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase und hat dementsprechend mit dem einen oder auch anderen Bug zu kämpfen.

So kommt es schon mal vor, dass ein T-Rex an Ecken hängen bleibt, den Weg zum Spieler nicht findet oder einfach durch eine Wand gleitet. Abgesehen von diesen kleinen Fehlern ist es für Fans von „Dino Crisis“ aber eigentlich ein absolutes Muss, diese „Resident Evil 3“-Mod einmal ausprobiert zu haben.

Dino Crisis – Ein Klassiker

„Dino Crisis“ wurde unter Shinji Mikami bei Capcom entwickelt und kam zwischen Juli und Oktober 1999 weltweit auf den Markt. Die Handlung dreht sich um den Energieforscher Dr. Kirk, der angeblich zusammen mit seinen 150 Mitarbeitern bei einem Unfall in seinem Labor gestorben ist und zwar auf einer kleinen, abgelegenen Insel, wo er für die Regierung an einem Experiment namens Dritte Energie gearbeitet hat.

Als Mitglied einer Militärspezialeinheit landet Protagonistin Regina mit ihren Kameraden auf der Insel und begibt sich auf die Suche nach dem Mann, doch wimmelt es vor Ort nur so vor Dinosauriern, die begierig darauf sind, die Soldaten zu fressen.

Das überaus beliebte Spiel erhielt in den folgenden Jahren zwei Fortsetzungen, zum einen „Dino Crisis 2“, das 2000 für Playstation und 2003 für den PC veröffentlicht wurde, und zum anderen „Dino Crisis 3“, welches 2003 für die Xbox auf den Markt kam.

Da der letzte Teil nicht mehr an den Erfolg seiner Vorgänger anschließen konnte, wurde nicht an weiteren Fortsetzungen gearbeitet und bis heute gibt es keine Informationen, ob Capcom weitere Titel des Franchise realisiert. „Dino Crisis“ sollte nicht mit dem dritten Teil der Gun-Survivor-Reihe verwechselt werden, das als „Gun Survivor 3: Dino Crisis“ vermarktet wurde.