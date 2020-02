Red Dead Redemption 2: Synchronsprecher veröffentlicht erstes Cowboy-Hörbuch

Ein klassischer Cowboy-Roman kehrt als neues Hörbuch zurück. Wer würde sich für die Vertonung besser eignen als einer der bekanntesten Synchronsprecher des Western-Epos „Red Dead Redemption 2“ von Rockstar Games?

Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2 ist zurück. Also zumindest irgendwie. Schauspieler und Synchronsprecher Roger Clark, die englische Stimme des Protagonisten, hat sich dem Hörburch eines klassischen Western-Romans angenommen.

Arthur Morgan liest

Natürlich handelt es sich genau genommen nicht um Arthur, der das neu veröffentlichte Hörbuch des Romans „Way of the Lawless“ von Max Brand aus dem Jahr 1921 spricht, wohl aber um dessen Original-Synchronsprecher Roger Clark.

Das Hörbuch ist das erste aus Clarks Reihe Unbridled Audio, in der er laut eigener Aussage „eine Reihe von Western-Romanen in Hörbuch-Form neu auflegen will, so wie nur er es kann.“

Für seine Rolle des Arthur Morgan in „Red Dead Redemption 2“ wurde Clark mit dem Game Award 2018 in der Kategorie Best Performance ausgezeichnet. Wer also nicht genug von seiner Stimme bekommen und einen absoluten Genreklassiker neu interpretiert hören will, sollte sich „Way of the Lawless“ einmal anhören. Das Hörbuch ist zum Preis von 19,95 US-Dollar via Payhip erhältlich.

Das Buch erzählt die Geschichte des Outlaws Andrew Lanning, der sich auf der Flucht vor Hal Dozier befindet. Es beinhaltet alles, was man von einer guten Geschichte im Wilden Westen erwarten würde. Noch nicht überzeugt? Auf Vimeo könnt ihr euch einen kurzen Vorgeschmack von Clarks Arbeit zu Gemüte führen.