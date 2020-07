„Red Dead Redemption 2“ bietet neben dem Story-Modus den neuen Foto-Modus, mit dem man die epischsten Momente seines Abenteuers fotografisch in Szene setzen kann. Zudem hat man die Möglichkeit in die Welt von „Red Dead Redemption Online“ einzutauchen und dort in unterschiedlichste Rollen zu schlüpfen. Sei es als Kopfgeldjäger auf der Suche nach Kriminellen, als Händler mit eigenem Unternehmen oder eben als Moonshiner, der eine unterirdische Destillerie betreibt.

Hoffen wir mal, dass Hollywood der gleichen Meinung ist und tatsächlich einen „Red Dead Redemption“-Kinofilm eher früher als später in Betracht ziehen wird. Und wenn nicht, bleibt immer noch die Chance auf eine hochwertige TV-Serie etwa bei Amazon, Netflix und Co. Schließlich hat zuletzt der Serienhit The Witcher auf Netflix vorgemacht, wie es funktionieren kann.

Jetzt ist ein erster Concept-Trailer des bekannten schottischen YouTuber Rob Long aka Smasher erschienen mit niemand Geringeres als „Game of Thrones“-Star Kit Harington aka Jon Snow höchstpersönlich als Westernheld in der Hauptrolle. Das Ergebnis ist echt beeindruckend und kann sich sehen lassen:

BELIEBTE NEWS

Minecraft: Welt und Seed des Startbilschirms entdeckt, nach fast 10 Jahren

The Last of Us 2: Habt ihr dieses Supernatural-Easter Egg entdeckt?

Twitch: Die erfolgreichsten Streamer der Welt – Top 10 im Juli 2020

MediaMarkt: 3 Spiele für 47,77€ – egal ob Switch, PS4, PC oder Xbox!

Cheats für GTA 5: Alle Codes für Unsterblichkeit, Waffen und Fahrzeuge

The Last of Us 2: Ein Ende so treffend wie gefährlich

Sly Cooper in Ghost of Tsushima: So bekommt ihr das Outfit des legendären Diebes (Trophäen-Guide)

Ihr könnt Cyberpunk 2077 beenden ohne die Hauptmission abzuschließen

Welches ist das beste Assassin’s Creed? Das ist eure Antwort!

Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch für August 2020?

TRENDS

Cyberpunk 2077 Rollenspiel

The Last of Us 2 Action-Adventure

Resident Evil 3 Survival-Horror

Final Fantasy 7 Remake Action-RPG

Pokémon Schwert und Schild Rollenspiel

Zelda: Breath of the Wild 2 Rollenspiel

GTA 6 Open-World-Action