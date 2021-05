Nachdem kürzlich der Gold-Status des kommenden Action-Plattformers Ratchet & Clank: Rift Apart verkündet wurde, kommt nun die Marketingmaschine langsam ins Rolle. Heute veröffentlichte Insomniac Games einen neuen Trailer, der euch einen Blick auf die zahlreichen Waffen und Geräte des PlayStation 5-Exklusivspiels ermöglicht.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Neuer Trailer zeigt diverse Waffen in Aktion

Im Einsatz bewundern dürfen wir im neuen „Rift Apart“-Video unter anderem den Spaltstrahler, mit dem sich unser Lombax durch ein nahegelegenes Portal an einen anderen Ort teleportiert. Darüber hinaus wird auch der neue Phantomsprint gezeigt, den sowohl Ratchet als auch die weibliche Hauptfigur Rivet einsetzen können. Hierbei weichen sie Angriffen aus, indem sie kurzzeitig ganz aus der Realität verschwinden.

Bevorzugt ihr derweil den direkten Angriff, könnt ihr im Trailer auch verschiedene Waffen in Aktion bewundern, mit denen ihr neben gewöhnlichen Projektilen auch Blitze verschießen oder eure Gegner in Eiswürfel einsperren könnt. Dank des DualSense-Controllers der PlayStation 5 soll sich dies in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ übrigens noch besser anfühlen als in allen vorherigen Teilen der Reihe.

Dies ist übrigens wohl nur der erste Teil einer Trailer-Reihe, der sogenannten „Fast-Veröffentlichungsparty“. Im nächsten Ableger dieser Party werden die Planeten näher beleuchtet, die wir in der Rolle von Ratchet und Rivet im Laufe des Action-Plattformers erkunden dürfen.

All diese Feuerkraft sowie die verschiedenen Geräte werden unsere Helden in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ sicherlich auch gut gebrauchen können. In ihrem neuen Abenteuer reist Dr. Nefarious in eine alternative Realität, in der er immer gewinnt. Natürlich folgt ihm unser dynamisches Duo, allerdings werden sie dabei voneinander getrennt. Während sich Ratchet zunächst alleine durchschlagen muss, ist Clank mit Rivet unterwegs.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5.