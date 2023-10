Zurückgelassen in AC Mirage lösen, so geht’s, Fundort des Schatzes

In Assassin’s Creed Mirage könnt ihr verschiedene Rätsel lösen, die allerdings allesamt völlig optional sind und somit nicht für den Fortgang der Story relevant benötigt werden. Die Vorgehensweise ist dabei im Grunde immer sehr ähnlich. Erst einmal muss ein Rätsel in Form eines Gedichts, einer Zeichnung oder einer Notiz gefunden werden. Im Anschluss gilt es den Fundortes des Schatzes durch die darin gegebenen Hinweise ausfindig zu machen.

Da einige der Schätze sehr gut versteckt und die Hinweise nicht immer eindeutig sind, kann sich die Suche hier und da teilweise als recht mühselig erweisen.

Eines der Rätsel in „Assassin’s Creed Mirage“, auf das ihr wahrscheinlich recht früh im Spielverlauf stoßen werden, nennt sich „Zurückgelassen“. Wir erklären euch im Folgenden, wie ihr dieses Rätsel löst und somit den Schatz findet.

Alle Rätsel in Assassin’s Creed Mirage haben wir euch hier aufgelistet.

Wie löse ich das Rätsel Zurückgelassen?

Das Rätsel besteht aus einer Zeichung, die ihr in einem Haus in der Region Harbiya in Bagdad bei einer Leiche findet. Etwas weiter nördlich befindet sich die Metallfertigung der Stadt, ein Stück südlich führt eine Brücke über den Fluss.

© Ubisoft

Um in das Gebäude zu gelangen, müsst ihr erst einmal das Gerüst vor dem Fenster umstoßen. Klettert im Anschluss ins Innere und schnappt euch die Zeichnung auf dem Boden neben der Leiche.

© Ubisoft

Wechsel nun in euer Inventar und klickt auf die Tasche. Scrollt auf der rechten Seite ein Stück nach unten, bis ihr die Kategorie Rätsel findet. Wählt hier die zuvor aufgenommene Zeichnung aus, um sie anzuschauen. Darauf abgebildet ist anscheinend ein Dorf, das sich an einem Gewässer befindet. Außerdem ist ein Löwenkopf in der unteren rechten Ecke zu erkennen.

Die Zeichnung zeigt uns den Fundort des Schatzes. © Ubisoft

Wo finde ich den Schatz bei dem Rätsel Zurückgelassen?

Der Schatz befindet sich ganz im Westen der Wildnis vor einem Steg ein Stück südlich des Verlassenen Dorfes an dem großen Fluss. Hier stehen einige Holzgestelle mit Fischen daran. Sobald ihr euch in der Nähe befindet, werdet ihr bereits ein Leuchten vernehmen, das auf den Schatz hindeutet.

© Ubisoft

© Ubisoft

Welche Belohnung gibt es bei der Schatzsuche?

Ihr werdet mit dem Talisman des gehörnten Löwen belohnt: „Dieser Talisman stellt den legendären Rostam dar, eine Heldengestalt der persischen Mythologie. Seine Taten sind im Buch der Könige niedergeschrieben.“

Der Löwenkopf auf der Zeichnung deutete also nicht auf eine markante Stelle beim Fundort hin, sondern auf den Schatz selbst.

© Ubisoft

Falls ihr weitere Guides zu Ubisofts Assassinen-Abenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Assassin’s Creed Mirage hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im Bagdad des 9. Jahrhunderts.