PS5: DualSense im günstigen Bundle mit Ladestation, Headset oder Game beim Prime Day 2021

Zum diesjährigen Amazon Prime Day ist auch Sony mit am Start. Zwar nicht mit der PS5-Konsole, dafür aber mit einer Menge Zubehör, das zum günstigen Bundle-Preis angeboten wird. Darunter ist auch der DualSense-Controller der PS5 zusammen mit der praktischen Ladestation und dem 3D Pulse Headset.

PS5-Controller im günstigen Bundle beim Prime Day 2021

Es ist so einiges im Bereich Gaming reduziert, sodass es sich für Spielende auch in diesem Jahr wieder ordentlich lohnt zuzuschlagen. Vor allem Besitzer*innen der PlayStation 5 (oder die, die es noch werden wollen) können sich an dem Zubehör und passenden Next-Gen-Spielen erfreuen, die im Bundle mit dem DualSense reduziert angeboten werden. Darunter ist auch das 3D-Headest, das wir bereits für euch getestet haben:

Sonys Pulse 3D Wireless Headset im Test – Tolles Allround-Headset für PS4- und PS5-Spieler

PS5-Angebot: DualSense + Pulse 3D-Headet

Angebotspreis: 139,99 Euro statt 168,98 Euro

statt 168,98 Euro Ersparnis: 29,99 Euro

Einzelpreis DualSense: 69,99 Euro

Einzelpreis Headset: 99,99 Euro

Angebot Sony DualSense Wireless-Controller [PlayStation 5] + Sony PULSE 3D-Wireless Headset [PlayStation 5] Entdecke ein noch intensiveres und fesselndes Gaming-Erlebnis, mit dem die Action in deinen Händen zum Leben erwacht....

Haptisches Feedback: Dank der Doppelantriebe, die herkömmliche Rumble-Motoren ersetzen, spürst du direkt haptisches...

Das PULSE 3D-Wireless-Headset wurde speziell für die Wiedergabe von 3D-Audio, wie es die PlayStation5 möglich macht,...

PS5-Angebot: DualSense + Ladestation

Bundle-Preis: 79,99 Euro statt 104,98 Euro

statt 104,98 Euro Ersparnis: 24,99 Euro

Angebot Sony DualSense Wireless-Controller [PlayStation 5] + Sony DualSense-Ladestation [PlayStation 5] Entdecke ein noch intensiveres und fesselndes Gaming-Erlebnis, mit dem die Action in deinen Händen zum Leben erwacht....

Haptisches Feedback: Dank der Doppelantriebe, die herkömmliche Rumble-Motoren ersetzen, spürst du direkt haptisches...

Lade bis zu zwei DualSense Wireless-Controller gleichzeitig auf und schließe sie schnellund einfach mit dem...

PS5-Angebot: DualSense + Spider-Man: Miles Morales

Angebotspreis: 79,99 Euro statt 129,98 Euro

statt 129,98 Euro Ersparnis: 49,99 Euro

Angebot Sony DualSense Wireless-Controller [PlayStation 5] + Marvel's Spider-Man: Miles Morales - [PlayStation 5] Entdecke ein noch intensiveres und fesselndes Gaming-Erlebnis, mit dem die Action in deinen Händen zum Leben erwacht....

Haptisches Feedback: Dank der Doppelantriebe, die herkömmliche Rumble-Motoren ersetzen, spürst du direkt haptisches...

Erlebe den Aufstieg von Miles Morales

PS5-Angebot: DualSense + Demon’s Souls

Angebotspreis: 89,99 Euro statt 149,98 Euro

statt 149,98 Euro Ersparnis: 59,99 Euro

Angebot Sony DualSense Wireless-Controller [PlayStation 5] + Demon Souls [PlayStation 5] Entdecke ein noch intensiveres und fesselndes Gaming-Erlebnis, mit dem die Action in deinen Händen zum Leben erwacht....

Haptisches Feedback: Dank der Doppelantriebe, die herkömmliche Rumble-Motoren ersetzen, spürst du direkt haptisches...

Dieses vollständig neu entwickelte Remake lässt dich die verstörende Geschichte und die knallharten Kämpfe von...

PS5-Angebot: Pulse 3D-Headet + PlayStation 5-Kamera

Angebotspreis: 109,99 Euro statt 159,98 Euro

statt 159,98 Euro Ersparnis: 49,99 Euro

Angebot Sony Pulse 3D-Wireless Headset [Playstation 5] + Sony HD-Kamera [Playstation 5] Das PULSE 3D-Wireless-Headset wurde speziell für die Wiedergabe von 3D-Audio, wie es die PlayStation5 möglich macht,...

Genieße stilvolles Spielvergnügen mit einem eleganten Headset, das den Look deiner PS5-Konsole perfekt ergänzt und...

Die HD-Kamera verfügt über Dual-Objektive für 1080p-Aufnahmen und einen integrierten Standfuß

Die besten Deals zum Amazon Prime Day 2021

Darüber hinaus gibt es beim Amazon Prime Day zahlreiche weitere Aktionspreise aus verschiedensten Kategorien zu entdecken. Wir halten euch während des Amazon Prime Day 2021 natürlich bei PlayCentral.de auf dem Laufenden halten und haben die besten Angebote, Deals und Schnäppchen für euch im Blick haben.

Amazon Prime Day 2021 gestartet: Beste Angebote & Deals

Tipp: Seid ihr kein Prime-Mitglied, möchtet aber dennoch am Prime Day 2021 teilnehmen, erklären wir euch hier, wie ihr trotz fehlender Mitgliedschaft kostenlos mitmachen und sparen könnt:

Amazon Prime Day als Nicht-Prime-Mitglied? Kostenlos dabei sein: So geht’s!