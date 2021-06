PS5 oder Xbox Series X, wer ist schneller? Ultimativer Ladezeiten-Vergleich

Wir alle lieben die PlayStation und wir lieben die Xbox. Es sind zwei verschiedene Konsolen und doch tragen sie das Plattform-Herz am rechten Fleck. Es gibt unzählige Argumente, die für eine PS5 sprechen und genauso viele, die für eine Xbox Series X/S sprechen. Doch in diesem Beitrag widmen wir uns der großen Frage der schnelleren Ladezeiten. Welche Konsole verspricht die schnelleren Ladezeiten im direkten Vergleich?

PS5 oder Xbox Series X – welche Konsole hat schnellere ladezeiten?

Um das ein für alle Mal zu beantworten, haben die Kollegen von ElAnalistaDeBits das perfekte Video bereitgestellt. Hier sehen wir den ultimativen Vergleich. Das Video binden wir euch an dieser Stelle ein. Und wir fassen die Fakten noch einmal in der kurzen Übersicht für euch zusammen.

Also, sehen wir uns mal die harten Fakten an und gucken, welche Plattform in puncto Ladezeiten die Nase vorn hat.

Welche Konsole fährt schneller hoch? Der erste Test bezieht sich auf das Hochfahren der jeweiligen Konsole, wenn wir den Power-Button drücken – angefangen mit dem völligen Shutdown:

Die Xbox Series X benötigt 18,39 Sekunden bis zum Startbildschirm Die PS5 benötigt 23,13 Sekunden bis zum Startbildschirm

Und wenn sich die Konsolen hingegen im Ruhemodus befinden?

Xbox Series X: 2,13 Sekunden PS5: 13,23 Sekunden

Wie lange benötigen die Konsolen für einen Neustart?

Xbox Series X: 30,16 Sekunden PS5: 39,60 Sekunden

Weitere spannende Werte im Vergleich

Doch wir können noch ein paar interessante Werte aufstellen. So wurde unter anderem getestet, welche Konsole schneller ist hinsichtlich digitaler Spiele-Downloads. Welche Konsole lädt und installiert das digitale Assassin’s Creed: Valhalla schneller?

Die PS5 benötigt 11 Minuten und 40 Sekunden Die Xbox Series X benötigt 15 Minuten und 20 Sekunden

Die physische Installation, also die Installation von einer Disc, verhält sich hinsichtlich der Geschwindigkeit wie folgt (Test-Beispiel „Judgment“):

PS5 mit 12 Minuten und 46 Sekunden Xbox Series X mit 30 Minuten und 54 Sekunden.

Wie lange braucht die PS5 oder Xbox Series X zur Deinstallation eines Spiels?

Hier liegen beide in etwas gleich auf mit 3,86 Sekunden (PS5) und 3,93 Sekunden (Xbox Series X)

Wo liegt der Unterschied bei den Videospiel-Ladezeiten?

Der Start eines Videospiels ist wohl mitunter der wichtigste Wert, den man unter die Lupe nehmen müsste. Hier wurde bei Resident Evil 8 ganze 11,5 Sekunden (PS5) und 26,96 Sekunden (Xbox Series X) gemessen.

Hier liegt die Xbox demnach hinten, aber dafür ist das Spiel am Ende instant geladen, wenn es einmal gestartet wurde dank dem beliebten Quick-Resume-Feature. Wenn ihr RE8 via Quick Resume startet, sind es lediglich 6,36 Sekunden. Das bekommt die PS5 mit 9,43 Sekunden zwar in ähnlicher Form auch hin, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Quick-Resume-Feature auf der Xbox selbst dann noch greift, wenn die Konsole vollständig aus ist. Bei der PS5 ist es lediglich ein Wechseln ins Homemenü. Zumindest im Energiesparmodus funktioniert der schnellere Start auf der PS5 noch. Aber der vollständige Quick-Resume der Xbox spart uns wirklich viel Zeit.

Ein weiteres Beispiel mit Valhalla beweist, dass die PS5 vorn liegt beim initialen Start:

PS5 benötigt 1 Minute und 10 Sekunden Xbox Series X benötigt 1 Minute und 40 Sekunden

Festhalten kann man also sagen, dass die Konsolen in vielerlei Hinsicht gleich aufliegen. Die Xbox fährt schneller hoch und die PS5 startet schneller initial ein Spiel. Die Xbox ist ein echter Ladezeiten-Killer in puncto Rest-Mode, doch die PS5 installiert physische Spiele schneller.

Ihr seht also, dass es hier keinen klaren Sieger gibt. Wie so oft heißt es deshalb, dass wir selber entscheiden müssen, welche Faktoren uns lieber ist. Ich tendiere zwar zur PS5, muss aber einräumen, dass ich das Quick Resume der Xbox Series X auf der PS5 schmerzlich vermisse. Wie seht ihr das? Schreibt uns gerne eure Meinung diesbezüglich in die Kommentare und diskutiert mit uns.