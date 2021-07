PS5 erhält Firmware-Update 21.01-03.21.00 und das steckt drin

Die PlayStation 5 ist seit etwas mehr als einem halben Jahr auf dem Markt, aber es gibt noch viele Updates, die sich Fans von der Konsole wünschen. Jetzt ist die neue PS5-Firmware mit der Versionsnummer 21.01-03.21.00 erschienen – doch bringt sie einen erkennbaren Vorteil?

PS5 jetzt auf Version 21.01-03.21.00 aktualisieren

Wenn ihr seit gestern Abend eure PlayStation 5 startet, dann sollte sie automatisch das neueste Update herunterladen. Das könnt ihr nach dem Download dann manuell, im Ruhe-Modus oder beim Ausschalten installieren. Hinter der langen Versionsnummer verbirgt sich letztlich aber doch ein recht kleiner Patch.

Das sind die Patchnotes:

Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung.

Es ist also wieder einmal nur ein Hotfix, der ein wenig an der Performance des Systems schraubt. Welche Fehler damit genau behoben werden, verrät Sony in diesem Fall aber nicht. Trotzdem solltet ihr eure Konsole stets auf dem neuesten Stand haben, um möglichen Fehlern direkt vorzubeugen.

Wie groß ist das Update? Der neueste Patch kommt auf gerade einmal 900 MB und sollte schnell installiert sein. Falls ihr aber lange Downloads vermeiden wollt, dann könnt ihr eure PS5 anschalten, den Download starten und dann in den Ruhe-Modus versetzen. Beim nächsten Start, sofern das Update vollständig heruntergeladen wurde, sollte die Installation automatisch abgeschlossen sein.

Was war im letzten Update drin? Auch wenn die neueste Firmware nicht viel Änderungen gebracht hat, gab es zuletzt ein paar Besserungen:

Controller-Update

Verbesserungen am Screenreader

Ausgeblendete PS4-Spiele werden korrekterweise auf der PS5 nicht mehr angezeigt

werden korrekterweise auf der PS5 nicht mehr angezeigt Bessere Stabilität beim Kopieren von Spielen vom erweiterten auf den internen Speicher

Meldet euch jetzt für die nächste Beta-Firmware an

Zwar steckt hinter dem Patch 21.01-03.21.00 nicht viel, aber Sony hat bereits angekündigt, dass dieses Jahr noch größere Funktionen hinzukommen werden. Dafür haben sie eine Beta angekündigt, für die ihr euch jetzt anmelden könnt. Wie das geht, zeigt euch PlayCentral hier:

PS5: Betaprogramm für Systemupdates gestartet – Anmeldung jetzt möglich

Genaue Details, welche Funktionen in Zukunft noch kommen, hat Sony bisher nur sporadisch angegeben. Es könnte aber sein, dass zum Beispiel mit der kommenden Beta das von vielen mit Spannung erwartete VRR (Variable Refresh Rate) hinzugefügt wird.

Die Funktion ermöglicht, dass kleine Ruckler bei der Framerate gefühlt nicht mehr wahrgenommen werden von den Spieler*innen. Auf der Xbox Series X/S wird das bereits angeboten, Sony verwies bisher nur darauf, dass es in naher Zukunft kommen soll.