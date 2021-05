PS5: Insgesamt 25 Games bei PlayStation-Studios in Entwicklung

Der Nachschub an neuen PlayStation 5-Exklusivspielen dürfte für die nächsten Jahren gesichert sein. Laut Sony will man in Zukunft mehr als 25 PlayStation 5-Spiele aus der Feder eigener PlayStation-Studios veröffentlichen. Dabei seinen „fast die Hälfte“ davon keine Fortsetzungen oder Spin-offs, wie Hermen Hulst, der Leister von PlayStation Studios in einem Interview mit dem Magazin Wired verraten hat.

Erst werden also deutlich mehr Spiele auf uns zukommen, als die vier First-Party-Titel, die wir bereits kennen:

Sony hat noch einige PS5-Spiele in der Hinterhand

Damit dürfte Sony entsprechend noch zahlreiche Asse im Ärmel haben. Vor allem, da einige dieser Titel auf einer komplett neuen Marke basieren werden. Die Rede ist also nicht von einem neuen Uncharted, The Last of Us oder Co., sondern von einer völlig neuen IP, wie Sony es beispielsweise mit Ghost of Tsushima gemacht hat. Spieler*innen dürfen dementsprechend eine große Vielfältigkeit erwarten, was das Genre, den Umfang, aber auch das Budget betrifft, das in das jeweilige Spiel investiert wird.

Weitere Details zu diesen Exklusivspielen ließ sich Hermen Hulst allerdings nicht entlocken, weshalb wir uns wohl oder übel in Geduld üben müssen, ehe Sony neue Informationen preisgibt. Es kann aber spekuliert werden, dass Spiele wie das neue God of War, das PS5-Remaster zu The Last of Us oder Ratchet and Clank: Rift Apart bereits Teil dieser 25 Games sind.