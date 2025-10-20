PS Plus-Nutzer aufgepasst: Exklusives Overwatch 2 Bundle mit Halloween-Skin!

Blizzard Entertainment hat ein neues exklusives Bundle für Overwatch 2 auf PlayStation veröffentlicht, das speziell für PS Plus-Abonnenten verfügbar ist. Das Bundle enthält die legendäre Slasher: 76-Skin und fünf Battle Pass-Stufen-Sprünge, die eine großartige Möglichkeit bieten, das Spiel zu genießen und gleichzeitig exklusive Belohnungen zu erhalten. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Blizzard exklusive Inhalte für PlayStation-Spieler bereitstellt, was die Attraktivität der Plattform für Overwatch 2-Fans erhöht.

Was bietet der PS Plus exklusive Overwatch 2 Bundle?

Welche Inhalte sind im neuen Overwatch 2 Bundle enthalten? Das exklusive Bundle, das für PS Plus-Abonnenten kostenlos erhältlich ist, enthält die Slasher: 76-Skin, die an Jason Voorhees aus Freitag der 13. erinnert, sowie fünf Battle Pass-Stufen-Sprünge. Diese kosmetische Ergänzung zeigt den Helden Soldier: 76 in einer orange-schwarzen Lederjacke mit einer Hockeymaske. Es ist ein perfekter Zeitpunkt für dieses Paket, da es rechtzeitig zu Halloween erscheint.

Wie lange ist das Bundle verfügbar? Das Bundle kann bis zum 17. Januar 2026 kostenlos im PlayStation Store heruntergeladen werden. Dies gibt dir ausreichend Zeit, um die Gelegenheit zu nutzen und deinen Overwatch 2-Erfahrungen einen besonderen Touch zu verleihen.

Weitere spannende Inhalte in Overwatch 2

Was gibt es Neues in Season 19 von Overwatch 2? In der kürzlich veröffentlichten Saison 19 von Overwatch 2 gibt es eine Fülle von Halloween-inspirierten Inhalten. Dazu gehört der Haunted Masquerade-Spielmodus, bei dem du die Maske eines anderen Helden trägst und dadurch Zugang zu neuen Buffs und Vorteilen erhältst, die das bekannte Gameplay aufpeppen.

Wie sieht es mit Twitch-Belohnungen aus? Zusätzlich zum PlayStation-Bundle bietet Overwatch 2 auch neue Twitch-Drops, die bis zum 9. November 2025 verfügbar sind. Zu den Belohnungen gehören der Fenrir Unchained Reaper-Spray, die Nightshade Sombra-Namenskarte, eine Beutekiste und eine epische Beutekiste. Um diese Belohnungen zu erhalten, musst du dein Spielkonto mit Twitch verknüpfen und Streams im Overwatch 2-Kanal ansehen.

Rückkehr der One Punch Man Kollaboration

Welche neuen Skins sind bei der One Punch Man Kollaboration verfügbar? Die Zusammenarbeit von Overwatch 2 mit One Punch Man ist zurück. Neben den bestehenden Crossover-Skins gibt es neue Kostüme wie Garou Wuyang und Hellish Blizzard Ashe. Diese neuen und alten One Punch Man-Kosmetika sind bis zum 29. Oktober 2025 verfügbar, also solltest du schnell handeln, um dir diese einzigartigen Skins zu sichern.

Wie entwickelt sich Overwatch 2 weiter? Mit der Vielzahl an neuen Inhalten und der Aussicht auf noch mehr in der Zukunft blicken viele Fans optimistisch auf die Weiterentwicklung von Overwatch 2. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Modi und kosmetischen Optionen, die es für lange Zeit spannend halten.

Was hältst du von diesen neuen Inhalten und dem exklusiven PS Plus-Bundle? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!