POLARIS 2025 begeistert 50.000 Fans mit Gaming, Anime und digitaler Kultur

Die POLARIS 2025 hat sich als ein herausragendes Festival für Liebhaber von Games, Anime, Kunst und digitaler Kultur erwiesen. Zwischen dem 10. und 12. Oktober 2025 verwandelten sich die Hamburger Messehallen in ein farbenfrohes und kreatives Zentrum, das rund 50.000 Teilnehmende begeisterte. Bereits Wochen vor Beginn füllten Creator und Fans die sozialen Medien mit Vorfreude, und die tatsächliche Veranstaltung übertraf alle Erwartungen.

Ein Event der Superlative

Was machte die POLARIS 2025 so besonders? Die Veranstaltung bot eine Vielfalt an Erlebnissen, die die Definition eines Popkultur-Events neu interpretierten. Mit fünf Themenwelten und ebenso vielen Bühnen bot die POLARIS eine Plattform für Gaming, Anime, Musik, Tabletop, Cosplay und Streaming. Ein einzigartiges Container-Design und die Verschmelzung von Online- und Offline-Welten schufen einen „Happy Place“ für alle Teilnehmenden.

Der Samstag war komplett ausverkauft, und lange Schlangen vor dem Messegelände zeugten von der enormen Beliebtheit des Festivals. Die POLARIS vereinte Spielentwickler, Streamer, Künstler und Cosplayer und ermöglichte ein kuratiertes Cross-Over-Erlebnis.

© Polaris/Super Crowd Entertainment GmbH

Gaming und Kreativkultur vereint

Welche Highlights gab es im Bereich Gaming? In der Sandbox-Welt präsentierte die Indie Area über 30 spielbare Titel aus Europa, und die Gamecity Hamburg stellte acht lokale Studios als „Hidden Champions“ vor. Bandai Namco Entertainment zog mit Little Nightmares III die Massen an, was für lange Schlangen sorgte.

Insgesamt waren über 50 Spiele auf der Messe anspielbar, von Indie-Projekten bis hin zu internationalen Blockbustern. Die Vielfalt der präsentierten Spiele zeigte, wie dynamisch und kreativ die aktuelle Gaming-Landschaft ist.

Kreative Köpfe im Rampenlicht

Wer waren die Stars der POLARIS 2025? Über 1.000 Creator waren live vor Ort, darunter bekannte Namen wie Trymacs, PietSmiet und Crispy Rob. Auf der neuen Footprint Gaming Stage sorgten Panels und spontane Kollaborationen für abwechslungsreiche Unterhaltung.

Ein besonderes Highlight war der Cosplay-Contest auf der PLITCH Main Stage am 11. Oktober 2025. Internationale Teilnehmende begeisterten das Publikum, und Maul Cosplay, einer der bekanntesten Cosplayer Europas, war Teil der Jury.

© Polaris/Super Crowd Entertainment GmbH

Ein digitaler Vorzeigebeweis

Wie hat die POLARIS die digitale Welt integriert? Mit einer eigens entwickelten Messe-App verband die POLARIS das Eventerlebnis nahtlos mit der digitalen Welt. Über 37.000 Downloads und 50.000 geschlossene digitale Freundschaften zeugen vom Erfolg der App.

Eine interaktive Story des deutschen Fantasy-Autors Mikkel Robrahn und 20.000 verteilte Preise machten die App zu einem integralen Bestandteil des Erlebnisses.

Ausblick auf die Polaris 2026

Wann findet die nächste POLARIS statt? Die nächste Ausgabe der POLARIS ist bereits für den 9. bis 11. Oktober 2026 geplant. Die Anmeldung für Ausstellende ist bereits geöffnet, und es wird erwartet, dass die Veranstaltung noch größere Ausmaße annehmen wird.

Die POLARIS 2025 hat die Messlatte hochgelegt und zeigt, wie viel Potenzial in der Verbindung von Gaming, Kunst und digitaler Kultur steckt.

Was denkst du über die Entwicklung solcher Events? Teile deine Meinung in den Kommentaren!