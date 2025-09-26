Polaris Convention 2025: Neue Indie-Spiele und Top-Gäste in Hamburg erwartet!

Die Polaris Convention 2025 steht vor der Tür und verspricht, ein spektakuläres Event für Gaming- und Kulturfans in ganz Europa zu werden. Vom 10. bis 12. Oktober 2025 öffnet die Messe in Hamburg ihre Tore für Entwicklerlegenden, Starfotografen und neue Creator, die alle Teil von Deutschlands größtem Community-Event sein werden. Und was euch im Detail erwartet, erfahrt ihr in diesem übersichtlichen Beitrag.

Im Vorjahr war ich bereits auf der Polaris Convention unterwegs und habe ein paar Eindrücke von vor Ort für euch gesammelt. Natürlich in lockerer Spielform. Schaut gerne mal ins Video!

Neue und bewährte Spiele-Highlights

Welche Spiele können Besucher auf der Polaris 2025 erwarten? Die Polaris Convention bietet in diesem Jahr eine beeindruckende Auswahl an handverlesenen Indie-Spielen. Etwa 30 Titel aus ganz Europa sind in der Sandbox anspielbar.

Besonders bemerkenswert ist, dass mehrere dieser Spiele durch die Creative Europe Initiative der EU unterstützt werden. Die Polaris Convention bietet die perfekte Bühne für Videospiele aus der EU.

© Polaris/Super Crowd Entertainment GmbH

Darunter sind Titel wie der Survival Climber Cairn, bei dem Spieler einen Berg mit realistischen Klettermechaniken erklimmen müssen, Escape Simulator 2, die Fortsetzung des beliebten Escape Rooms im Videospielformat, und Midgardr, eine mittelalterliche Mischung aus Kartenspiel und Aufbauspiel.

Ein besonderes Highlight für viele Fans von Aufbau-Strategiespielen ist Pioneers of Pagonia, der spirituelle Nachfolger zur Siedler-Reihe.

Gastredner und besondere Gäste

Wer sind die prominenten Gäste bei der Polaris Convention? Ein besonderes Bühnen-Panel wird mit Charles Cecil von Revolution Software stattfinden. Cecil ist bekannt für seine legendären Point-and-Click-Adventures wie die Baphomets Fluch-Serie und Beneath a Steel Sky. Für Fans von Horror-Spielen wird Bandai Namco mit Little Nightmares 3 vor Ort sein, das passend zum Event am 10. Oktober 2025 erscheint.

© Polaris/Super Crowd Entertainment GmbH

Ein weiterer spannender Gast ist Russel Brown, der langjährige Creative Director von Adobe. Brown ist weltweit bekannt für seine innovativen Visual-Experimente und wird auf der Polaris seine Leidenschaft für Fotografie und digitale Kunst präsentieren. An seinem Stand können Fans einzigartige Portraits mit seinem unverwechselbaren Stil aufnehmen lassen.

Besondere Foto- und Meet & Greet-Gelegenheiten

Welche besonderen Erlebnisse bietet die Polaris 2025 den Besuchern? Bethesda wird eine exklusive Foto-Op zum Thema Fallout bieten, passend zum baldigen Start der zweiten Staffel der Amazon Prime-Serie. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Fans, in die postapokalyptische Welt von Fallout einzutauchen und unvergessliche Erinnerungen festzuhalten.

© Polaris/Super Crowd Entertainment GmbH

Für Fans von Live-Streaming gibt es ebenfalls ein Highlight: Trymacs, einer der erfolgreichsten deutschen Streamer, wird erstmals an der Polaris teilnehmen. Er steht am Sonntag in drei Sessions für Meet and Greets mit Fans zur Verfügung:

11:30-13:00 Uhr

13:30-14:30 Uhr

15:00-16:00 Uhr

Die komplette Strohhutbande in Hamburg

Die Polaris Convention wird außerdem zum Treffpunkt für One Piece-Fans: Erstmals ist die gesamte deutsche Synchron-Crew der Strohhutpiraten gemeinsam auf einer Convention vertreten – ein absolutes Highlight und Premiere in Deutschland.

Mit dabei sind u. a. Daniel Schlauch (Ruffy), Uwe Thomsen (Zorro), Stephanie Kellner (Nami), Dirk Meyer (Lysop), Hubertus von Lerchenfeld (Sanji), Martin Halm (Chopper), Simone Brahmann (Robin), Benedikt Gutjan (Brook), Willi Röbke (Jinbei) und Momme Mommsen (Franky).

Highlights des Wochenendes:

Samstag, 11. Oktober : Großes Panel ab Mittag + Autogrammstunden bis 18 Uhr

: Großes Panel ab Mittag + Autogrammstunden bis 18 Uhr Sonntag, 12. Oktober: Interaktives Q&A mit der kompletten Crew

Fans dürfen sich auf ein einmaliges Erlebnis mit persönlichen Begegnungen, spannenden Einblicken hinter die Kulissen und jede Menge One Piece-Magie freuen.

Zusammenfassung und Ausblick

Was macht die Polaris 2025 zu einem besonderen Event? Die Polaris Convention 2025 vereint Gaming, Fotografie und digitale Kunst in einem aufregenden Event, das sowohl für Hardcore-Gamer als auch für Kulturinteressierte einiges zu bieten hat. Mit einem vielfältigen Programm und hochkarätigen Gästen verspricht die Veranstaltung ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucher zu werden.

