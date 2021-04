© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Fans geben für seltene Sammlerstücke gerne ein kleines Vermögen aus, das macht auch vor Pokémon-Sammelkarten nicht halt. Der Hype um Pokémon reißt nicht ab und so kann man mit seltenen Karten des Spiels inzwischen eine Menge Geld verdienen.

So wurde jüngst eine Original Ishihara GX-Karte des Sammelkartenspiels für rund 250.000 US-Dollar bei einer Versteigerung bezahlt. Dabei handelt es sich um ein sehr seltenes Stück, das in limitierter Auflage zum 60. Geburtstag von Tsunekazu Ishihara, Spielentwickler, Designer und Präsident der Pokémon Company im Jahr 2017 verteilt wurde – in diesem Fall sogar mit einer Original Signatur des Pokémon-Chefs. Nur zehn der Karten tragen die Unterschrift von Tsunekazu Ishihara, der bis heute dem Konzern als Präsident vorsteht.

Seltene Ishihara-GX Pokémon-Karte mit Autogramm von Pokémon-Chef Tsunekazu Ishihara zum 60. Geburtstag im Jahr 2017 © Pokémon

Inzwischen wurde die Rekordsumme für die bislang teuerste und kostbarste Pokémon-Karte übertrumpft. Anfang des Jahres stand eine seltene Blastoise-Sammelkarte – auch als Turtok bekannt – zum Verkauf und wurde während einer Auktion für sagenhafte 360.000 US-Dollar ersteigert. Damit gilt die äußerst seltene Karte als derzeit wertvollste Pokémon-Karte aller Zeiten.

Seltene Turtok-Pokémon-Karte wird versteigert © Pokémon

Zu den Top 10 der seltenen und wertvollsten Pokémon-Karten gehören

No. 1 Trainer (1999) – für $90.000 im Juli 2020 verkauft

(1999) – für $90.000 im Juli 2020 verkauft 1999 First Edition Shadowless Holographic Charizard #4 – für $220.574 im Oktober 2020 verkauft

Holographic Charizard #4 – für $220.574 im Oktober 2020 verkauft Pikachu Illustrator – für $195.000 im Oktober 2019 verkauft

– für $195.000 im Oktober 2019 verkauft 20th Anniversary 24-karat Gold Pikachu – für 216.000 Yen ($2,081) im Oktober 2016 verkauft

– für 216.000 Yen ($2,081) im Oktober 2016 verkauft Master’s Key – für $21.000 im November 2019 verkauft

– für $21.000 im November 2019 verkauft Prerelease Raichu – für $10.500 im April 2009 verkauft

– für $10.500 im April 2009 verkauft Pokémon Blastoise #009/165R Commissioned Presentation Galaxy Star Hologram – für $360.000 im Januar 2021 verkauft

#009/165R Commissioned Presentation Galaxy Star Hologram – für $360.000 im Januar 2021 verkauft 1999 Pokémon Japanese Promo Tropical Mega Battle Tropical Wind – für $65.100 in Oktober 2020 verkauft

– für $65.100 in Oktober 2020 verkauft Espeon and Umbreon Gold Star POP Series 5 – für $22.000 im Februar 2021 verkauft

1999 Pokemon Base Set Shadowless 1st Edition Holo Charizard #4 – für $312.000 im März 2021 verkauft

