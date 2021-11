Pokémon-Umfrage: Welche der beiden Editionen holt ihr euch?

Die Remakes Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle stehen in den Startlöchern. Am 19. November 2021 erscheinen die alten Editionen in einem neuen Glanz, die uns einmal mehr in die Sinnoh-Region entführen.

Doch für welche Edition werdet ihr euch entscheiden? Werdet ihr mit „Pokémon Strahlender Diamant“ oder doch mit „Pokémon Leuchtende Perle“ durchstarten? Nehmt jetzt an unserer Umfrage teil und erfahrt, in welche Richtung die Community tendiert.

Pokémon Strahlender Diamant oder Pokémon Leuchtende Perle? Für welche Edition entscheidest du dich? Pokémon Strahlender Diamant Pokémon Leuchtende Perle Keine Edition, ich überspringe den Launch Beide, da ich Sammler*in bin! Verrate ich euch nicht, ätschibätsch! Welche Edition der Sinnoh-Remakes soll es in diesem Jahr werden? Wird es Pokémon Strahlender Diamant oder doch Pokémon Leuchtende Perle? Stimme jetzt mit uns ab!



Aber wo liegen die Unterschiede bei den Editionen?

Allem voran erhaltet ihr ein Mysteriöses Pokémon als Geschenk, wenn ihr euch für eine Edition entscheidet. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier. Und so viel vorab. Welches es ist, ist an ältere Spielstände gebunden:

Star Wars: Battlefront 2: Celebration Edition geleakt, birgt Inhalte zu Episode 9

Legendäre Pokémon in jeweiliger Edition

Bedenkt zudem, dass ihr verschiedene Pokémon in den Editionen erhaltet. Darunter die Legendären Pokémon aus der Sinnoh-Region Dialga, nur in „Pokémon Strahlender Diamant“, und Palkia, dass es nur in „Pokémon Leuchtende Perle“ gibt.

Außerdem gibt es noch weitere Legis in der jeweiligen Edition. Das sind alle Legis, die es in den Spielen gibt.

Nur in Pokémon Strahlender Diamant:

Raikou

Entei

Suicune

Ho-Oh

Nur in Pokémon Leuchtende Perle:

Zapdos

Arktos

Lavados

Lugia

Weitere Pokémon-Unterschiede

Doch auch abseits der Legendären Pokémon gibt es einige signifikante Unterschiede bei der Pokémon-Präsenz. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten beim Kauf. Immerhin könnte es sein, dass euer liebstes Pokémon aus der Sinnoh-Region gar nicht in der gekauften Version enthalten ist? Das wollen wir natürlich nicht!

Welche Pokémon sind also exklusiv in welcher Edition? Hier haben wir eine kleine Übersicht für euch!

Nur in Pokémon Strahlender Diamant:

Koknodon

Skunkapuh

Skuntank

Jurob

Jugong

Fiffyen

Magnayen

Kecleon

Kramurx

Kramshef

Larvitar

Pupitar

Despotar

Rameidon

Sichlor

Scherox

Stollunior

Stollrak

Stollos

Nur in Pokémon Leuchtende Perle:

Schilterus

Bollterus

Charmian

Damhirplex

Flegmon

Lahmus

Laschoking

Pinsir

Traunfugil

Traunmagil

Hundemon

Hunduster

Seemops

Seejong

Walraisa

Kindwurm

Draschel

Brutalanda

Schnurgarst

Pokémon Leuchtende Perle jetzt vorbestellen:

Pokémon Strahlender Diamant jetzt vorbestellen: