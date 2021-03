Pokémon Legends: Arceus – Welche Pokémon tauchen auf?

Pokémon Legends: Arceus bringt die Spieler zurück in die Sinnoh-Region, die den Schauplatz der 4. Generation und somit den von Pokémon Diamant, Perl und Platin bot. Diesmal entdecken wir die Region aber als Open World in einer feudalen Zeit, viele Hundert Jahre vorher.

Dies sind alle bisher bekannten Pokémon, die in „Pokémon Legends: Arceus“ auftauchen werden: Viele davon waren bereits im ersten Trailer zu sehen – bei anderen gehen wir stark davon aus, dass sie ebenfalls im Spiel zu finden sein werden, weil es sich um Mitglieder derselben Entwicklungsreihe handelt.

(* Im Trailer zu sehen)

Noch lange nicht alle bekannt: Natürlich sind das bei Weitem noch nicht alle Pokémon, denen wir in „Pokémon Legends: Arceus“ begegnen werden. Die Gesamtzahl der verfügbaren Taschenmonster ist noch nicht bekannt. Wir gehen aber davon aus, dass so ziemlich alle Pokémon aus der vierten Generation (bis auf die Mysteriösen neben Arceus und vielleicht das ein oder andere Legendäre) vorhanden sein werden.

Die meisten Pokémon in „Pokémon Legends: Arceus“ entstammen passenderweise aus der 4. Generation (oder davor). Es gibt jedoch einige Arten, die erst danach in die Pokémon-Reihe eingeführt wurden: Bauz und Ottaro samt der jeweiligen Entwicklungsreihe.