Pokémon Legenden: Arceus – 3x Holz für die Kokeshi-Puppen: Wo ihr das Material finden könnt

In Nintendos Pokémon Legenden: Arceus gibt es allerlei Materialien zu finden, mit denen ihr diverse Gegenstände herstellen könnt. Dazu gehört auch Holz, von dem man annehmen könnte, dass es sich in jedem Wald finden lässt, leider ist das ein Trugschluss.

Denn im Gegensatz zu Erzen und Kristallen, die ihr einfach mit einem Pokéball abwerfen könnt, reicht es nicht, einen Baum zu fällen und sich das Holz in die Tasche zu stecken. Wie ihr stattdessen an das Material gelangt, verraten wir euch in diesem Guide.

Tatsächlich gibt es in dem neuesten Pokémon-Abenteuer mehrere Momente, in denen ihr Holz benötigt, am Wichtigsten ist dieses Material jedoch für einen kurzen Abschnitt der Kampagne und in der Nebenquest 18: Pokémon-Kokeshi-Herstellung für Anfänger.

Diese Nebenaufgabe bekommt ihr recht früh in der Handlung von Taras im Jubeldorf. Sprecht mit dem NPC und ihr erhaltet eine Anleitung für die Herstellung von Pokémon-Kokeshi-Puppen, wofür ihr 3x Holz benötigt. Schön und gut, doch wie kommt man an dieses harte Gewebe?

Um Holz zu erhalten müsst ihr keinen besonderen Wald aufsuchen oder Bäume mit Pokébällen abwerfen, stattdessen liegt das begehrte Material in der ganzen Hisui-Region auf dem Boden herum. Zwar spawnt es relativ selten und nicht immer an der gleichen Stelle, aber wer der Hauptgeschichte folgt, sollte immer mal wieder über etwas Holz stolpern.

Holz findet ihr sogar im ersten Gebiet des Spiels, nämlich in dem Obsidian-Grasland. Sucht dort im Süden den Innerwald oder das Baumriesenkampffeld auf und ihr werdet sicherlich immer mal wieder fündig werden. Klaubt euch die Materialie einfach vom Boden und steckt sie in die Tasche.

Da es im Baumriesenkampffeld einen Schnellreisepunkt gibt und die Holzstücke immer wieder neu spawnen, könnt ihr euren Vorrat bei Bedarf sehr schnell und leicht wieder auffüllen, ohne jedes Mal mit dem Reittier große Strecken zurücklegen zu müssen.

Weitere Orte, an denen Holz regelmäßig gefunden werden kann, sind:

Karminminenlande , südlich der Brava-Arena

, südlich der Brava-Arena Kobalt-Küstenland , nordwestlich von Castaway Shore

, nordwestlich von Castaway Shore Coronet-Hochland , nördlich von Heavenward Lookout

, nördlich von Heavenward Lookout Alabaster-Eisland, auf der Gletscherterasse

Mit dem Holz im Gepäck könnt ihr dann zu Taras in Jubeldorf zurückkehren und Nebenquest 18: Pokémon-Kokeshi-Herstellung für Anfänger abschließen. Begebt euch dafür einfach zu einer Werkbank oder benutzt ein Bastelset.

Solltet ihr die Werkbank verwenden, drückt die A-Taste zum Herstellen und wählt dann im Menü das Symbol für die Puppen aus. Drückt erneut A und euer Charakter beginnt mit der Herstellung.

Holz in Pokémon Legenden: Arceus kann leicht übersehen werden. © The Pokémon Company/Nintendo

Wollt ihr stattdessen ein Crafting-Kit verwenden, ruft das Item in eurem Rucksack auf, indem ihr das D-Pad nach oben drückt und dann das Kokeshi-Puppen-Symbol auswählt. Drückt erneut A und euer Charakter beginnt mit der Arbeit.

Habt ihr die Puppe hergestellt, sprecht noch einmal mit Taras, um diese Nebenmission abzuschließen. Als Belohnung erhaltet ihr eine Kokeshi-Puppe, die für 1.000 Poké-Dollar verkauft werden kann.