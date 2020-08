Es mag sich seltsam anhören, aber in Japan sind Pokémon-Fans aktuell nicht nur wegen hohen Temperaturen ganz heiß auf Eis. Streng genommen sind sie nicht mal heiß auf das Eis, sondern nur auf den Stiel. Klingt merkwürdig? Dann wisst ihr wahrscheinlich noch nicht, dass sich hinter den limitierten Gari Gari-Kun-Sticks wahre Merchandise–Schätze verbergen!

Pokémon: Der wohl teuerste Eisstiel der Welt

Das Gari Gari Kun–Eis in der Geschmacksrichtung Ananas kauft man sich nicht wegen des eiskalten Genusses. Vielmehr kann man den fruchtigen Aufsatz getrost ignorieren und sich direkt über den Stil hermachen.

Was ist so besonders an dem Eisstiel? Auf dem Stückchen Holz einer ganz besonderen The Pokémon Company-Kooperation befindet sich ein eingeprägtes Symbol. Wenn hierbei das richtige Symbol gefunden und eingesandt wird, erhält der glückliche Gewinner eine spezielle Pokémon-Sammelkarte.

So sehen die wertvollen Stiele aus. © Gari Gari Kun

Um an den einen Eisstiel mit der richtigen Markierung zu gelangen, wird mit der limitierten Eis-Edition nun reger Handel auf der japanischen Plattform Mercari getrieben. Dort werden die kleinen Holzstückchen für bis zu 50.000 Yen (rund 400 Euro) verkauft.

Zum Vergleich: Eine ganze Packung der limitierten Gari Gari-Kun-Sticks kosten umgerechnet 2,79 Euro und bieten wenigstens noch ein wenig Ananas-Eis zum abknabbern. Auf Mercari gehen mit knapp 400 Euro jedoch einfach nur die abgelutschten Eisstiele für das 140-fache über die Ladentheke.

Wofür der Aufwand?

All die Kosten für eine ganze besondere Sammelkarte: Die des Mysteriösen Finsteraffen-Pokémon Zarude. Das Verrückte daran ist, dass die Karte gar nicht so wertvoll ist, wie man nun vermuten könnte. Die TCG-Card gibt es nämlich schon ab 5.000 Yen, als umgerechnet für knapp 4 Euro.

Für diese Karte lutschen Leute fleißig Ananas-Eis. © The Pokémon Company

Anscheinend stellt hier für die meisten Pokémon-Fans der Weg das Ziel dar und der hölzerne Triumph wiegt mehr als die mögliche Gewinnerkarte. Ansonsten würde sich eine derartige Investition wohl eher nicht lohnen.