Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Giratina fangen und in Urform verwandeln (Guide)

Wo lassen sich Giratina und Schatten-Giratina in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle finden und wie verwandelt ihr das Legendäre Pokémon in seine Urform? Wir geben euch alle Antworten in diesem Guide.

Giratina in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle finden

Um das Legendäre Pokémon Giratina zu finden, müsst ihr zwei Vorraussetzungen erfüllen:

Besiegt die Top Vier und werdet Champ .

. Erhaltet den Nationaldex (dafür müsst ihr alle Pokémon im Sinnoh-Dex mindestens einmal gesehen haben).

Anschließend begebt ihr euch zur Höhle der Umkehr: Der Weg zu diesem ominösen Ort ist zugänglich, sobald ihr die beiden vorher genannten Voraussetzungen erfüllt habt. Die Höhle der Umkehr befindet sich östlich von Route 214. Von der Route aus gelangt ihr nach einem kleinen Waldpfad zur Scheidequelle. Nutzt Kraxler, um den Höhleneingang zu erreichen.

In der Höhle der Umkehr müsst ihr Folgendes tun: Die Höhle ist ein besonderes Labyrinth und besteht aus mehreren Kammern, die zu jeder Himmelsrichtung einen Durchgang aufweisen.

Der Aufenthaltsort von Giratina wird stets zufällig bestimmt und ihr müsst zuerst die drei Räume mit den großen Säulen finden. Habt ihr die dritte Säule gefunden, bringt euch der nächste Durchgang automatisch zu Giratina. Dabei dürft ihr aber maximal 30 Räume betreten, ansonsten beginnt das Rätsel wieder von vorn. Bei jedem Säulenraum wird euch euer aktueller Fortschritt genannt. Die obere Zahl in der Texteinblendung gibt euch die Anzahl der gefunden Säulen und die untere Zahl verrät, wie viele Räume ihr bis dahin betreten habt.

Giratina kann nun herausgefordert und gefangen werden: Das Pokémon befindet sich auf Level 70 und in der Wandelform. Es muss zum Kampf herausgefordert werden, um die Chance zu erhalten, es zu fangen.

Fundort von Schatten-Giratina und Platinum-Orb erhalten

Um Schatten-Giratina zu finden, müsst ihr abermals zwei Voraussetzungen erfüllen:

Fangt Giratina in seiner Wandelform.

Fangt die drei Legendären Giganten Regirock, Registeel und Regice in der Weisungskammer im Hamanasu-Park.

Anschließend könnt ihr Schatten-Giratina treffen: Kauft beim Hamanasu-Park die Zerrplatte, die nun zum Verkauf angeboten wird. Außerdem ist nun im Osten des Parks die Zerrhöhle zugänglich. Setzt dort die Zerrplatte ein und Schatten-Giratina erscheint. Es handelt sich um Giratina in seiner Urform mit einem komplett schwarzen Äußeren.

Vorsicht: Schatten-Giratina befindet sich auf Level 100! Es lässt sich nicht fangen, ihr müsst es besiegen, um euer bereits gefangenes Giratina in seine Urform verwandeln zu können.

Erhaltet den Platinum-Orb: Sobald Schatten-Giratina besiegt wurde, dreht sich die Zerrhöhle um und ihr könnt den Platinum-Orb aufsammeln.

Gebt Giratina den Platinum-Orb: Gebt ihr Giratina den Platinum-Orb zum Tragen verwandelt es sich in seine Urform und behält diese Form solange bei, wie es das Item trägt.

Was ist der Unterschied zwischen der Wandelform und der Urform?

In seiner Wandelform besitzt Giratina die Fähigkeit Erzwinger oder seine versteckte Fähigkeit Telepathie. In der Urform wechselt die Fähigkeit dagegen zu Schwebe.

Erzwinger : Zwingt Gegner dazu, beim Einsatz von Attacken mehr AP zu verbrauchen.

: Zwingt Gegner dazu, beim Einsatz von Attacken mehr AP zu verbrauchen. Telepathie: Erkennt und pariert Attacken von Mitstreitern.

Erkennt und pariert Attacken von Mitstreitern. Schwebe: Verleiht volle Immunität gegen alle Boden-Attacken durch Schwebezustand.

Außerdem werden die offensiven Statuswerte mit den defensiven Statuswerten getauscht, also Angriff mit Verteidigung und Spezial-Angriff mit Spezial-Verteigung. In der Wandelform sind die defensiven Basiswerte von Giratina höher, sodass es in der Urform einen Boost in den offensiven Basiswerten erhält.