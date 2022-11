25 Jahre Pokémon: Ash wird endlich zum weltbesten Pokémon-Trainer

Ganze 25 Jahre lang hat es gedauert, doch nun endlich ist es soweit: Publikumsliebling Ash Ketchum und Held der Anime-Kultserie Pokémon hat es endlich geschafft. Er wird endlich zum Champion gekrönt – was in Tokios belebtem Stadtbezirk Shibuya sogar auf der Straße kräftig gefeiert wird.

Ash Ketchum ist seit Beginn der Aime-Serie von Satoshi Tajiri nach der beliebten Videospielreihe dabei und gehört neben Pikachu zu den beiden prominenten Figuren der Pokémon-Serie. Seit Anbeginn der Serie ist es der größte Wunsch des zehnjährigen Ashs, der größte Pokémon-Trainer der Welt zu werden.

Nach 25 Jahren, 25 Staffeln und über 1.200 Episoden langem harten Training ist es Ash in der aktuellen Staffel endlich gelungen, seinen größten Traum Wirklichkeit werden zu lassen. In der aktuellen Episode der Serie „Pokémon Ultimate Journeys“ schafft es Ash und sein treues Taschenmonster Pikachu den Kampf gegen Leon zu gewinnen. Gengar, Dragoran, Pescragon, Lauchzelot und Lucario waren bereits besiegt, doch dann konnte Pikachu über Glurak triumphieren.

Am Ende gewinnt Ash mit Pikachu das „Master Eight Tournament“ und stemmt den Weltmeister-Pokal in die Höhe. Ein Grund zum Feiern auch für die große Fan-Community der Kultserie, wie der offiziellen Tweet über Ash Weltmeistertitel auf dem offizielle Pokémon-Account mit mehr als 400.000 Likes zeigt.

Tokio feiert mit Ash und Pikachu

Gleichzeitig haben es sich die Macher der Anime-Kultserie es sich nicht nehmen lassen, das freudige Ereignis und den Trumpf mit allen Fans weltweit zu teilen: Die Siegesfeier wurde sogar auf Tokios Straßen gebührend gefeiert, wie ein Twitter-Nutzer in einem Video festgehalten hat. Auf den Videoleinwänden in Tokios beliebten Stadtbezirk Shibuya wurde die Siegesfeier von Ash live übertragen:

Und wo wart ihr, als Ash nach 25 Jahren endlich der Sieg gelingt und den Weltmeister-Pokal in den Händen hält? Teil es uns in den Kommentaren mit.

Nächstes Pokémon-Spiel steht an

Derweil kündigt sich für den 18. November 2022 mit Pokémon Karmesin und Purpur das nächste Spiel der beliebten Spielreihe von Entwickler Game Freak für Nintendo Switch an.

Die Titel von Game Freak, die die 9. Generation der Pokémon bereithalten, spielen das erste Mal in einer vollständigen Open World. Demnach sind alle Städte und die Wildnis nahtlos miteinander verbunden.