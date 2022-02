PlayStation VR2: Sony stellt neue Designs von Headset und Sense-Controller vor

Das Jahr 2022 wurde von Sony mit der Veröffentlichung der technischen Details ihres neuen Virtual Reality-Systems PlayStation VR2 eingeleitet.

Senior Vice President Hideaki Nashino präsentiert heute auf dem PlayStation Blog das Design des VR-Headsets der neuen Generation als auch den „endgültigen Entwurf [des] VR2 Sense-Controllers“.

PlayStation VR2 optisch angepasst an den Look der PS5

Während das Vorgängermodell durch das Schwarz-Weiß-Design im Kontrast zur monochromen PlayStation 4 stand, ergänzt sich nun der Look von Konsole und VR-System zu einem attraktiven Gesamtbild, das erhofft sich zumindest Sony, die nun das neue Design von PlayStation VR2 bekannt gaben.

Unverkennbar ist der Fokus auf der kugelförmige Gestaltung von Headset und Controller. Die neuen Rundungen sollen nicht nur eine angenehmere Haptik bei direkter Interaktion gewährleisten, sondern sind auch als Versinnbildlichung der 360-Grad-Ansicht von Virtual Reality zu verstehen.

© SIE

Neben dem Farbschema wurde auch die Position des Kopfhöreranschlusses sowie die Anpassungsmöglichkeit von Kopfbügel und Visier des Vorgängers übernommen, während ein Objektivstellrad jetzt auch den Abstand zwischen Augen und Objektiv justieren lässt.

Die ergonomische Optimierung lag dem Team besonders am Herzen:

„Unser Ziel ist es, ein Headset zu schaffen, das nicht nur zu einem attraktiven Teil eurer Wohnzimmereinrichtung wird, sondern euch auch vollkommen in die Spielwelt eintauchen lässt, bis ihr fast vergesst, dass ihr ein Headset oder einen Controller verwendet. Aus diesem Grund haben wir der Ergonomie des Headsets viel Aufmerksamkeit gewidmet und umfangreiche Tests durchgeführt, um ein angenehmes Tragegefühl für eine Vielzahl von Kopfgrößen zu gewährleisten.“

Trotz neuer Funktionen wie dem Headset-Feedback soll die Brille der PS VR2 insgesamt schlanker und leichter ausfallen.

Senior Art Director Yujin Morisawa, der auch maßgeblich für den ikonischen Look der PlayStation 5 verantwortlich ist, ist besonders stolz, auf das dezente Lüftungsdesign, das vermeiden soll, dass beim Spielen die Linse beschlägt.

© SIE

Bei all den Verbesserungen dürfen sich Fans so hoffentlich auf ein besonders schönes und immersives VR-Erlebnis mit Horizon: Call of the Mountain freuen.

Das exklusive VR-Spin-off zu Horizion Zero Dawn soll aber nicht das einzige Highlight bleiben. Diverse Studios sollen bereits mit PS VR2-Entwicklungskits ausgestattet worden sein und fleißig an eigenen Projekten tüfteln.

Ob dabei schon Ideen für eine womögliche Scanner-Funktion eingeplant werden, steht jedoch weiterhin in den Sternen, ebenso wie ein konkretes Veröffentlichungsdatum.

Spielerinnen und Spieler warten auch noch gespannt auf eine Antwort darauf, ob das neue System auch abwärtskompatibel sein wird, sodass beispielsweise der Hit Beat Saber auch via PS VR2 gespielt werden könnte.

Die neuen Funktionen wie das erwähnte Headset-Feedback sowie eine Übersicht zu allen technischen Details haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst:

