PlayStation-Webseite verliert mehr Funktionen und zwingt euch zur App

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Sony nach und nach die alten Plattformen nicht mehr unterstützen möchte und deshalb unter anderem Funktionen für PlayStation 3 und PlayStation Vita abschaltet. Auch wenn der PlayStation Store erst einmal nicht geschlossen wird, hat es andere Bereiche trotzdem erwischt. My PlayStation wird abgeschaltet und zwingt zur App Sony hat letztes Jahr die PlayStation App für Smartphones komplett überarbeitet, aber zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, dass damit eine andere Funktion bald abgeschaltet wird. Jetzt ist es aber soweit und My PlayStation wird vom Netz genommen. Die Webseite wurde 2018 gestartet, um eine neue Möglichkeit für soziale Interaktion abseits von der Konsole zu ermöglichen. Ihr konntet darüber mit eurem PSN-Account Trophäen anschauen, Profile durchsuchen und mit Freunden schreiben. DIe Community-Plattform My PlayStation ist ab sofort Geschichte. © SIE Einzig folgende Funktionen sind weiterhin möglich: Ihr könnt ganz generell euer PSN-Profil bearbeiten, den Transaktionsverlauf anschauen und Zahlungsmethoden sowie Abos verwalten. Social-Features bleiben euch auf der Webseite aber verwehrt. Ab sofort könnt ihr all das nur noch in der Smartphone-App oder eben direkt auf den neuesten Konsolen erledigen. Nutzt ihr diese, dann bleibt alles beim Alten für euch. Dort wurden keine Änderungen an den Funktionen vorgenommen. Nutzt ihr die App nicht oder habt vielleicht noch keine der neueren PlayStation-Plattformen, dann habt ihr keine Möglichkeit mehr, mit euren PSN-Freunden in Kontakt zu treten. PlayStation Vita ab sofort mit einer Funktion weniger Falls ihr weiterhin eine PS Vita oder PS TV euer eigen nennt und regelmäßig nutzt, dann müsst ihr seit dem 28. Juni 2021 ebenfalls auf eine Social-Funktion verzichten. PS5 jetzt hier kaufen (Saturn) PS5 jetzt hier kaufen (MediaM) PS5 jetzt hier kaufen (Otto.de) PS5 jetzt hier kaufen (Amazon) Seit dieser Woche ist es nicht mehr möglich, PSN-Nachrichten zu verschicken oder neue einzusehen. Ihr könnt eure Nachrichten weiterhin anschauen, wenn ihr eine PlayStation 5, PlayStation 4 oder die PlayStation App verwendet. Somit zwingt Sony Spieler*innen auf älteren Plattformen langsam aber sicher dazu, auf die neuen Services sowie Konsolen umzusteigen. Es ist also wieder einmal mehr ein Zeichen, wie vergänglich Plattformen sowie deren Funktionen im Konsolenbereich mittlerweile sind. * Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!

Sebastian Zeitz Hüpft durchs Pilzkönigreich, schnetztelt Gegner mit Chaosklingen und rast durch Großbrittanien. Verschlingt jedes Spiel auf dem Platinum Games steht. Feiert koreanische Thriller ab und erkennt Achterbahnen an den Schienen.

