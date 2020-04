Sony hat den neuen Controller für die angekündigte Playstation 5 vorgestellt, den DualSense, und es ist wohl sicher zu behaupten, dass nicht alle Fans mit dem Design zufrieden sind. Schon am gleichen Tag, an dem Sony den Controller der Öffentlichkeit präsentiert hat, haben sich die ersten User im Internet darüber lustig gemacht, Änderungsvorschläge zum Besten gegeben und eigene Ideen hochgeladen. Durch diese sogenannten Design-Mockups kommen wir jedoch auch in den Genuss zu erfahren, wie der PS5-Controller beispielsweise im klassischen DualShock-Design aussehen würde.

DualSense: Neuer PS5-Controller kann mit Mikrofon Spielgeräusche filtern

Playstation 5: Controller im DualShock-Look

Im Kern bleibt beim DualSense, im direkten Vergleich zu seinem Vorgänger, alles beim Alten, schließlich verfügt auch der neue Controller über zwei Analog-Sticks, die auf gleicher Höhe unter einem Steuerkreuz angebracht sind, er hat auf der rechten Seite vier Haupt-Buttons und neben den typischen R1/L1- und R2/L2-Trigger ist auch das Touchpad wieder mit dabei. Doch was das grundlegende Design und Form sowie Farbe angeht, hat sich Sony ästhetisch von dem getrennt, was die Playstation-Controller seit der Playstation 1 so einzigartig gemacht haben.

Der DualSense hat ein deutlich runderes Design und fällt vor allen Dingen dadurch auf, dass er sich von der ursprünglich komplett schwarzen Farbgebung getrennt hat und nun auf eine Basis aus Schwarz-Weiß-Blau setzt, bei der das Weiß deutlich stärker vertreten ist. Auf Reddit und anderen Seiten wird natürlich rege darüber diskutiert, in wie fern das neue Design nun besser oder schlechter ist. Andere präsentieren direkt ihre eigenen Ideen, wie jüngst der Künstler BossLogic, der Custom-Controller unter anderem mit Spider-Man und Transformers entworfen hat.

Und dann gibt es natürlich noch solche, die sich schlicht und ergreifend wünschen, es würde überhaupt keine großartigen Veränderungen im Design geben. So präsentiert ein User auf Reddit den neuen DualSense im Look des klassischen PS4-Controllers, fast komplett in Schwarz, mit farbigen PS-Logo und keiner einzigen weißen Stelle, wohin man auch blickt. Das inoffizielle Mockup hat sofort viele begeisterte Anhänger gefunden, die nun hoffen, den Controller später tatsächlich in diesem Design erwerben zu können.

DualSense in schön bunt

Aber hier hört es natürlich noch lange nicht auf. Verschiedene Onlineseiten sind bereits jetzt, einen Tag nach der offiziellen Ankündigung des DualSense, voll mit Ideen von Usern, die entweder glauben, es besser als Sony zu wissen, oder einfach nur ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen. So hat der User dormstreams beispielsweise auf Reddit seine Ideen für spezielle DualSense-Varianten präsentiert, die ebenfalls äußerst begeistert angenommen wurden. Hier seht ihr verschiedenfarbige Controller mit dem Logo von beispielsweise God of War oder auch Spider-Man.