Phasmophobia: Entwickler kündigt neue Inhalte im kommenden Update an

Phasmophobia hat sein Beginn der Coronakrise mit daraus resultierenden Lockdowns und Kontaktbeschränkungen einen großen Zulauf an Spielern erhalten. Immerhin kann man in dem Horrorspiel gemeinsam mit Freunden Geister jagen und muss sich dabei nicht allein gruseln. Twitch hat dabei wesentlich zum Erfolg des Spiels beigetragen, indem es zahlreiche Spieler auf den Indie-Horrortitel aufmerksam gemacht hat.

Entwickler Kinetic Games arbeitet seither daran, das Spiel weiter auszubauen und veröffentlicht regelmäßig neue Updates, wie die aktuellste Version, mit der die Geister ein wenig schlauer werden und von nun an Türen öffnen können:

Phasmophobia: Neues Update macht Geister klüger und lässt sie Schränke öffnen

Entwickler plant weitere Inhalte für Phasmophobia

Doch damit soll das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Denn wie Kinetic Games, das nur aus einem einzigen Entwickler besteht, auf dem offiziellen Twitter-Account von „Phasmophobia“ anteasert, sind bereits weitere Inhalte in Planung. Welche das sind, verrät er jedoch nicht.

Außerdem scheinen die Spieler hierbei ein Wörtchen mitreden zu können, denn es wird gleichzeitig nach Ideen aus der Community für das neue Update gefragt. Die Vorschläge reichen dabei von Bugfixes und Fehlerbehebungen über weitere Geister und Hilfsmittel für die Geisterjäger bis hin zu neuen gruseligen Maps.

New things in the works 👀 — Phasmophobia (@KineticGame) March 10, 2021

Ohnehin befindet sich das detektivische Ghost-Buster-Abenteuer aktuell noch in der Early-Access-Phase. Es wird also fleißig an der PC-Version weiterentwickelt bis das Spiel als tatsächlich fertige Vollversion erscheinen kann. Und das soll noch mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen.

Worum geht’s in Phasmophobia?

„Phasmophobia“ ist ein Online-Koop-Spiel, bei dem ein Team von Geisterjägern einen Ort besucht, an dem ein Geist sein Unwesen treibt. Ziel der Spieler ist es, herauszufinden um welchen Geist es sich handelt, der für die paranormalen Ereignisse verantwortlich ist.

Bislang ist das Game lediglich via Steam auf dem PC spielbar. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Early Access könnte das Game jedoch vielleicht ebenso für Konsolen wie PS4, PS4, Xbox oder Nintendo Switch erscheinen.