Pauline kehrt zurück – Donkey Kong Bananza enthüllt neuen Charakter auf Switch 2

Die jüngste Nintendo Direct-Präsentation konzentrierte sich ausschließlich auf Donkey Kong Bananza, den neuen großen Exklusivtitel für die Nintendo Switch 2. Seit der Ankündigung im April 2025 war das Spiel Gegenstand vieler Spekulationen, und der heutige Livestream hat die Diskussion unter den Nintendo-Fans nur noch verstärkt. Eine der spannendsten Enthüllungen war die Bestätigung der Identität des neuen Charakters Odd Rock, der sich als Pauline herausstellt, die „Jungfrau in Not“ aus dem ursprünglichen Donkey Kong-Arcade-Spiel.

Pauline, die seit ihrem Debüt 1981 immer wieder in Spielen aufgetaucht ist, wirkt im neuen Spiel jünger als in Super Mario Odyssey von 2017. Dies hat dazu geführt, dass Fans darüber spekulieren, ob Donkey Kong Bananza ein Prequel zur gesamten Serie und zur Mario-Kontinuität darstellen könnte. Nintendo hat die Zeitlinie der Franchise immer flexibel gehandhabt, aber ein Prequel könnte Paulines jüngeres Aussehen erklären.

Die Theorie der Zeitreise

Könnte Zeitreise eine Rolle spielen? Eine weitere Möglichkeit, die in der Community diskutiert wird, ist, dass Zeitreise eine Rolle in Donkey Kong Bananza spielt. Dies wäre nicht das erste Mal, dass Nintendo Zeitreisen in ihre Spiele integriert. In Mario & Luigi: Zusammen durch die Zeit haben die Brüder Mario und Luigi bereits mit ihren Baby-Versionen verbündet, um Abenteuer zu erleben.

Die Bösewichte von VoidCo scheinen in Donkey Kong Bananza über fantastische Kräfte zu verfügen, was die Möglichkeit einer Zeitreise weiter untermauert. Vielleicht haben sie Pauline aus der Vergangenheit in die Gegenwart geholt, um Donkey Kong zu stoppen, den sie als größte Bedrohung ansehen. Alternativ könnte die jüngere Pauline auch die Tochter oder eine Verwandte der ursprünglichen Pauline sein.

Ein Neustart der Serie?

Könnte Donkey Kong Bananza ein kompletter Neustart sein? Eine weitere Theorie besagt, dass Donkey Kong Bananza einen vollständigen Neustart darstellt und von früheren Spielen der Serie sowie dem Mario-Franchise losgelöst ist. Obwohl dies angesichts der Verbindungen zu Super Mario Odyssey ungewöhnlich wäre, hat Nintendo in der Vergangenheit bereits Reboots durchgeführt, wie bei den Star Fox-Spielen.

Ein solcher Neustart könnte Fans der Serie enttäuschen, aber Donkey Kong hat in den letzten vier Jahrzehnten keine tiefgründige Erzählung verfolgt. Doch was auch immer der Fall sein mag, Nintendo scheint große Pläne für Pauline im neuen Donkey Kong-Spiel zu haben. In der neuesten Präsentation wurde gezeigt, dass sie vollständig vertont ist und die Handlung vorantreiben wird.

Multiplayer und neue Features

Welche neuen Features bietet Donkey Kong Bananza? Das Spiel wird auch über Multiplayer-Elemente verfügen, die es einem zweiten Spieler ermöglichen, Pauline zu steuern. Dies kann im TV-Modus oder über die neue GameShare-Funktion der Nintendo Switch 2 geschehen. Außerdem wurde ein neues amiibo angekündigt, das DK und Pauline zeigt und ein neues Outfit freischalten kann, das an Paulines Aussehen in Super Mario Odyssey angelehnt ist.

Mit der Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza am 17. Juli 2025 sollten wir bald Antworten auf diese Fragen erhalten. Der 3D-Platformer könnte sich als einer der größten Gründe erweisen, die neue Nintendo Switch 2 zu kaufen. Was denkst du? Ist Donkey Kong Bananza ein Prequel oder plant Nintendo etwas völlig anderes? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!