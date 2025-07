Palworld Update bringt stärkeren Moon Lord Boss und Terraria Crossover

Das neueste Update von Palworld bringt einige aufregende Neuerungen mit sich, die dich als Fan der Mischung aus Abenteuer und Sammelspaß begeistern werden. Besonders der Palworld x Terraria Crossover hat viele spannende Inhalte eingeführt. Du kannst dich über neue Ausrüstungen und ein Terraria-Themen-Dungeon freuen. Aber die wahre Herausforderung wartet auf dich in Form des Moon Lord Boss, der jetzt in einer noch härteren Variante verfügbar ist.

Die aktuelle Palworld-Aktualisierung konzentriert sich auf die Behebung von Bugs und die Feinabstimmung der Spielmechanik. Doch das ist nicht alles: Mit dem neuesten Patch wird ein noch mächtigerer Moon Lord eingeführt, der deinen Teamgeist auf die Probe stellen wird. Wenn du und deine Pals nach einer größeren Herausforderung suchen, wird dieses neue Raid-Abenteuer genau das Richtige für euch sein.

Was enthält das neue Palworld Update?

Welche neuen Inhalte gibt es? Die wichtigste Neuerung ist die Einführung eines stärkeren Moon Lord Boss, der als Moon Lord [Master] bekannt ist. Um gegen diesen furchterregenden Gegner anzutreten, musst du ein neues Celestial Sigil [Master] sammeln.

Welche Anpassungen wurden vorgenommen? Zu den Änderungen zählen, dass beschworene Pals keinen Schaden mehr verursachen, wenn sie auf neutrale, nicht feindliche Pals treffen. Außerdem werden Expeditionen mit einem übermächtigen Pal-Team nicht mehr verkürzt, sondern bieten mehr Belohnungen. Des Weiteren werden Gegner nicht mehr respawnen, nachdem ihre Basen geräumt wurden, und es gibt jetzt zusätzliche Angelplätze auf der Weltkarte.

Welche Balance-Anpassungen gibt es?

Was wurde an der Spielbalance verändert? Die Drop-Rate von legendären Bauplänen aus den Terraria-Dungeontruhen wurde erhöht. Der Verkaufspreis von Terraria-Monstern wurde angepasst. Außerdem wurden der Hallowed Plate Mail die Fähigkeiten Hitzewiderstand Lv1 und Kälteresistenz Lv1 hinzugefügt. Auch die Belohnungslogik für Raid-Bosse wurde geändert, sodass du jetzt auch Belohnungen erhalten kannst, wenn du keinen direkten Schaden am Boss verursacht hast.

Wie wurden die Waffen und Ausrüstungen verbessert? Die Munition für das Überhitzungsgewehr wurde von 5 auf 10 erhöht. Deine Schwimmgeschwindigkeit für einige Pals wurde ebenfalls angepasst. Zudem wurde die Kartenplatzierung bestimmter Missions-NPCs verändert, damit diese für Spieler auf geeignetem Level zugänglich sind.

Welche Fehler wurden behoben?

Welche großen Bugs wurden gefixt? Ein bedeutender Bug, bei dem der Missionsfortschritt verloren ging oder nicht fortschritt, wurde behoben. Auch das Problem, dass Pals in dimensionaler Lagerung verschwanden, gehört der Vergangenheit an.

Welche weiteren Fehlerkorrekturen gab es? Viele kleinere Fehler, wie das Verschwinden von Missionsmarkern auf der Karte oder Probleme mit der Missionsbeschreibung, wurden behoben. Auch die Lokalisierung, bei der einige Texte in Japanisch angezeigt wurden, wurde korrigiert. Zahlreiche weitere kleine Bugs und Exploits, wie das Angeln durch Wände oder das unbeabsichtigte Durchdringen von Mauern mit bestimmten Fähigkeiten, wurden ebenfalls adressiert.

Mit diesem umfassenden Update bietet Palworld dir nicht nur einen neuen, herausfordernden Boss, sondern auch zahlreiche Verbesserungen, die das Spielerlebnis weiter optimieren. Teile in den Kommentaren mit uns, wie dir die Änderungen gefallen und welche Herausforderungen du als Nächstes in Angriff nehmen möchtest!