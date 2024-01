Schwefel farmen in Palworld: So kommt ihr an den Rohstoff – Lösung

In Palworld gibt es verschiedene Rohstoffe, die wir für den Survival-Alltag benötigen. Die meisten Materialien finden wir recht einfach in der Nähe unserer Basis. Doch bei einigen Items ist es gar nicht so einfach herauszufinden, wie wir diesen Rohstoff überhaupt erst finden und farmen können.

In dieser Lösung verraten wir euch deshalb, wie genau ihr an Schwefel herankommt, was ihr ab dem Mid-Game immer wieder benötigt. Außerdem werfen wir kurz und knackig einen Blick darauf, was ihr so alles mit Schwefel anstellen könnt.

Fundort von Schwefel in Palworld

Wo finde ich Schwefel in Palworld? Schwefel ist ein recht nützlicher Zeitgenosse in Palworld. Aber um Schwefel in unseren Besitz zu bringen, müssen wir einen bestimmten Ort aufsuchen.

Und das sind die hiesigen Höhlen, die ihr überall im Spiel vorfindet – also die sogenannten Dungeons. Aber Vorsicht, diese Dungeons sind jeweils an ein bestimmtes Level gebunden. Es gibt zum Beispiel Dungeons, die ihr ab Level 12 meistern könnt. Aber es gibt auch schwierigere Dungeons, weshalb ihr immer erst auf das Level schauen solltet.

Diese Höhlen sind recht gut versteckt an der Oberwelt. Sie können überall an Felswänden sein. Haltet nach den Eingängen Ausschau, die aussehen wie der Höhleneingang hier auf unserem Bild.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr solch einen Höhleneingang mit einem adäquaten Level für euch gefunden habt, kann es auch schon losgehen mit dem Farmen! Im Inneren der Höhle müsst ihr nun ein wenig suchen, denn Schwefel ist auch hier eher seltener vorzufinden.

Die Schwefelvorkommen sehen fast genauso aus wie die Erzbrocken an der Oberwelt, sie haben lediglich einen gelben Schimmer, was die Farbe des Schwefels widerspiegelt.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Nehmt eine einfache oder gleich eine verbesserte Spitzhacke wie die Metallspitzhacke mit. Damit baut ihr das Schwefel etwas schneller ab.

Abgesehen von Höhlen, findet ihr Schwefel zudem in der Nähe von Vulkanen. Der Rest bleibt dann im Grunde gleich. Jetzt heißt es nur noch Suchen und Farmen!

Was kann ich mit Schwefel anstellen?

In Palworld gibt es Waffen, die mit regulärer Munition bestückt werden. Deshalb benötigen wir sehr viel Schwefel, da die Munition selbstredend nicht ausgehen soll, wenn wir uns gerade mitten im Kampf befinden?

Um Kugeln herzustellen, bedarf es deshalb an Schießpulver und für dieses Pulverchen brauchen wir dann auch das Schwefel. Schießpulver lässt sich auf Level 21 via Technologien freischalten, mitsamt der Muskete, mit der wir das erste Mal richtig so losballern können!

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Wir brauchen Schwefel also für die Herstellung folgender Items:

Minderwertige Munition

Pistolenmunition

Gewehrmunition

Schrotflintenmunition

Sturmgewehrmunition

Panzerfaustmunition

Splittergranaten

Ein kleiner Tipp: Wenn euch gerade das Schwefel zum Beispiel für die Minderwertige Munition für Waffen ausgegangen ist, könnt ihr immer mal bei Wilderern vorbeisehen. Diese Pal-Wilderer haben zumeist ein wenig Munition im Gepäck, wenn ihr sie ausschaltet.

Es lohnt sich also, hier mal die Augen offen zu halten und ein wenig Munition im Fall der Fälle zu farmen. Warum auch nicht?

