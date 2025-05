Overwatch 2 x Street Fighter 6 Event – Kritik an wiederverwendeten Kiriko Intros

Die Kollaboration zwischen Overwatch 2 und Street Fighter 6, die am 20. Mai 2025 gestartet ist, hat bei vielen Spielern für Begeisterung gesorgt. Die limitierten Herausforderungen und Kollaborations-Skins, darunter beliebte Charaktere wie Chun-Li, Ryu, Dhalsim und M. Bison, bieten eine spannende Ergänzung zum Spiel. Doch nicht alle Aspekte des Events stoßen auf positive Resonanz.

Ein besonderer Punkt der Kritik richtet sich auf das Street Fighter Mega Bundle 2, das die Aufmerksamkeit der Community erregt hat. Insbesondere die Spieler, die den Support-Charakter Kiriko in einem von Juri inspirierten Outfit sehen, das die charakteristischen violetten und rosa Farbtöne von Street Fighter aufgreift, äußern Bedenken. Während die Vielfalt der Skins während des SF6-Events begrüßt wird, gibt es Unmut über Kirikos Highlight Intros.

Kritik an der Wiederverwendung von Highlight Intros

Warum sind Spieler mit dem Highlight Intro unzufrieden? Die Kontroverse dreht sich um das Epic Highlight Intro, Time To Play, bei dem Kiriko auf einem Motorrad auf den Bildschirm fährt, bevor sie im Akira-Stil über den Bildschirm gleitet und den Motor aufheulen lässt. Spieler, die bereits Overwatch 2 gespielt haben, erkennen dies als das Tracer Synthdrift Highlight Intro, das zuvor veröffentlicht wurde.

Im r/Overwatch Subreddit hat der Nutzer Dzudio ein Video gepostet, das den Verdacht bestätigt, dass Tracers und Kirikos Highlight Intros wiederverwendet wurden. Viele Spieler äußerten ihre Frustration über diese Entscheidung von Blizzard, besonders da das Highlight Intro im Rahmen einer Kollaboration mit einer anderen Franchise angeboten wird und käuflich erworben werden muss.

Reaktionen in der Community

Wie reagieren die Spieler auf die Wiederverwendung? Ein Overwatch 2 Spieler äußerte:

„Es ist cool, wenn sie die gleichen Assets für einen Battlepass verwenden, um ihn zu füllen, das stört mich nicht. Aber sie für eine Kollaboration wiederzuverwenden, ist etwas völlig anderes und ziemlich fragwürdig, besonders wenn es sich um ein 7 Euro teures Highlight Intro handelt (wenn man es direkt kaufen möchte).“

Die Kollaboration endet am 2. Juni 2025, und es wird wenig Veränderung erwartet.

Viele Spieler kritisieren den hohen Preis des Overwatch Street Fighter Ultra Bundles, das etwa 99 Euro kostet. Die Spieler erwarten einzigartige Inhalte, wenn sie so viel Geld investieren. Ein Nutzer äußerte seinen Unmut darüber, dass die Wiederverwendung in einem teuren, bezahlten Paket stattfindet, was er als unverschämt empfindet.

Meinungen und Ausblick

Gibt es auch positive Stimmen zur Kollaboration? Einige Spieler verteidigen Blizzards Entscheidung mit dem Hinweis, dass Tracer während eines früheren Events ebenfalls wiederverwendet wurde. Dennoch wird von einem Kollaborationsevent ein höherer Standard erwartet, besonders bei diesen Preisen. Da das Overwatch 2 x Street Fighter 6 Event bis zum 2. Juni 2025 läuft, bleibt abzuwarten, ob Blizzard auf die Kritik reagieren wird.

Was denkst du über Blizzards Entscheidung, das gleiche Highlight Intro in ihrer Overwatch 2 x SF6 Kollaboration zu verwenden? Ist die Reaktion der Spieler gerechtfertigt? Teile deine Meinung in den Kommentaren!