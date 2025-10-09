Overwatch 2 bringt Haunted Masquerade und neuen Helden im Okt. 2025

Overwatch 2 hat offiziell die Saison 19 enthüllt, die mit einer Vielzahl von neuen Inhalten aufwartet. Der Startschuss fällt am 14. Oktober 2025, passend zur Halloween-Saison, und bringt einige spannende Neuerungen mit sich. Im Mittelpunkt steht der brandneue Spielmodus „Haunted Masquerade“, der seinen Namen der gesamten Saison verleiht. In diesem Modus kannst du Masken von anderen Overwatch 2-Helden wählen, die deinem Charakter spezielle Kräfte verleihen. Besonders interessant wird es, wenn die gewählte Maske eine Verbindung zur Hintergrundgeschichte deines Charakters hat, was zusätzliche Vorteile bietet.

Halloween Terror und neue Spielmodi

Welche neuen Spielmodi erwarten dich in Saison 19? Neben der Haunted Masquerade kehrt auch der beliebte Halloween Terror Event-Modus zurück, der vom 14. Oktober bis zum 2. November läuft. Zu den weiteren Spielmodi zählen Junkensteins Rache und Zorn der Braut, die für zusätzlichen Gruselfaktor sorgen. Der neue Stadion-Modus bietet ebenfalls einige Überraschungen, darunter neue Helden wie Torbjörn, Hazard und Sojourn.

Eine große Neuerung im Stadion-Modus sind die Gadgets, eine neue Art von Verbrauchsgegenständen, die zusätzliche strategische Möglichkeiten bieten. Zudem wird das Arsenal überarbeitet und mit neuen Suchwerkzeugen und Filtern ausgestattet, um dir das Spielerlebnis zu erleichtern.

Neue Skins und Battle Pass Inhalte

Welche Skins und Battle Pass-Inhalte gibt es in Saison 19? Der Battle Pass dieser Saison ist randvoll mit gruseligen Kostümen für deine Helden. Zu den neuen Skins gehören Vampire Moira, Ninja Sombra und Cursed Teddy Zenyatta. Zwei neue mythische Skins, der Divine Druid Lifeweaver und Kirikos Spirit Keeper Waffenskin, werden ebenfalls erhältlich sein. Fans der Mythic Prisms sollten sich jedoch den Cyber Fuel Junkrat merken, der im Laufe der Saison erscheint.

Auch in den In-Game-Shops erwarten dich neue Skins. Am 14. Oktober erscheinen legendäre Skins wie Archangel Mercy, während ab dem 28. Oktober Folklore-Skins für verschiedene Helden verfügbar sein werden.

Der neue Held und weitere Updates

Wer ist der neue Held in Overwatch 2? Eine der aufregendsten Ankündigungen der Saison 19 ist die Enthüllung eines neuen Helden. Ein kurzer Teaser am Ende des Trailers hat bereits einen ersten Hinweis auf den neuen Helden gegeben. Bei dem neuen Charakter handelt es sich wahrscheinlich um den Nahkampf-Gladiator „Wolf der Vergeltung“, der voraussichtlich Mitte der Saison eingeführt wird.

Diese neuen Inhalte, zusammen mit den überarbeiteten Spielmodi und kosmetischen Updates, versprechen eine spannende Saison 19 für Overwatch 2. Lass uns in den Kommentaren wissen, welche Features du am meisten erwartest!