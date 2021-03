Oster-Angebote: Geräte von Amazon wie der Fire TV Stick reduziert!

Die Oster-Angebote gehen vor dem Wochenende in die nächste Runde! Pünktlich zum Osterfest könnt ihr euch oder eure Liebsten noch mit den eigenen Geräten von Amazon ausstatten.

Möchtet ihr lieber mit dem Fire TV Stick eure Lieblingsserie gucken, euch mit dem Echo Dot ein kleines Helferlein anschaffen oder einfach entspannt auf einem Kindle lesen? All diese Geräte sind momentan zum günstigen Preis erhältlich!

Fire TV Stick: 4K und Alexa-Sprachsteuerung

Er ist der Klassiker unter den Amazon-Geräten: Der Fire TV Stick ist mittlerweile mit einer 4K-Funktion ausgestattet, damit ihr Serien und Filme auch in Ultra-HD-Qualität streamen könnt. Aktuell ist der Stick für 44,99 Euro erhältlich.

© Amazon

Das Modell bietet außerdem noch eine besondere Komfortfunktion: Ihr könnt euren Stick nun auch durch Alexa bedienen! Die Sprachsteuerung lässt euch beliebige Inhalte schnell finden und steuern, auch bei kompatiblen TVs und Soundbars könnt ihr darüber beispielsweise die Lautstärke einstellen.

Neben dem hauseigenen Streamingdienst Prime könnt ihr natürlich auch über andere Anbieter wie Netflix, Disney+ oder verschiedene Mediatheken gucken, habt aber alles über ein Gerät zugänglich.

Echo Dot der vierten Generation

Ebenfalls im Angebot ist der Echo Dot der neuesten Generation. Der smarte Lautsprecher mit Alexa-Funktion ist ein echter Allrounder für das ganze Haus. Erhältlich ist er momentan für nur 29,99 Euro.

© Amazon

Aktivieren lässt sich die Sprachbedienung durch „Alexa…“, gefolgt von was auch immer ihr gerade möchtet. Braucht ihr einen Timer fürs Kochen oder möchtet ein bestimmtes Lied hören? Damit ist das kein Problem. Habt ihr Smart-Home-Geräte mit dem Echo Dot verbunden, könnt ihr diese ebenfalls darüber steuern.

Wenn euch interessiert, was Alexa alles kann beziehungsweise auf welche Kommandos sie reagiert, könnt ihr das hier nachlesen.

Kindle Paperwhite

Für Leseratten, die gerne eBooks lesen, eignet sich der Kindle Paperwhite bestens. Mit ihm könnt ihr überall weiterlesen und müsst dafür kein dickes Buch mitschleppen. Im Rahmen der Oster-Angebote gibt es das Modell mit 6 Zoll für 79,99 Euro.

© Amazon

Den Kindle gibt es in vier Farbvariationen: Schwarz, Lila, Grün und Dunkelblau. Je nach dem, wie lange ihr am Tag lest, hält der Akku mehrere Wochen lang, bevor ihr ihn laden müsst. Sogar einen Fall in die Badewanne übersteht das Gerät problemlos.

Wer möchte, kann auch auf das Modell ohne Werbung zurückgreifen, das 20 Euro mehr kostet. Die Werbung ist allerdings nur auf dem Sperrbildschirm sichtbar und stört einen keinesfalls beim Lesen.

Weitere Oster-Angebote

Es sind noch weitere Geräte von Amazon im Rahmen der Oster-Angebote reduziert, stöbert gerne über den obersten Button durch die Aktion. Unter anderem sind folgende Artikel ebenfalls günstiger erhältlich: