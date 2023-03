One Piece: Mangaka enthüllt Zorros Familienstammbaum

Zorro hat einen seiner Vorfahren sogar schon einmal während seiner Reise in „One Piece“ getroffen. Im Thriller Bark-Arc trifft er auf den Zombie Shimotsuki Ryuma , der ein Vorfahre seiner Oma war. Er war ein legendärer Samurai in Wano Kuni.

Im neuen SBS Nr. 105 , in dem Oda die Fragen der Fans beantwortet, hat er sich die Mühe gemacht, Zorros Stammbaum aufzumalen. In dem Stammbaum werden Zorros Eltern und seine Großeltern enthüllt:

Obwohl Lorenor Zorro einer von Ruffys längsten Weggefährten in One Piece ist, ist nur wenig über den Schwertkämpfer bekannt. Aus seiner Vergangenheit wissen wir nur, dass seine Kindheitsfreundin Kuina schon in jungen Jahren einen tragischen Tod erlitten hat.

