One Piece – Wer ist der Stärkste der Vier Kaiser?

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Die Welt der Pirat*innen wird in One Piece von den Vier Kaisern beherrscht. Dabei handelt es sich um Piraten-Kapitäne mit einer solch großen Macht, dass nicht einmal die Weltregierung es wagt, sie ohne Plan anzugreifen.

Es stellt sich die Frage, welcher der Vier Kaiser stärker als alle anderen ist. Wir haben aufgedröselt, welcher Kaiser das größte Potential hat, die anderen zu übertrumpfen.

Das sind die Vier Kaiser in One Piece

Zu Beginn von „One Piece“ waren Whitebeard, Shanks, Big Mom und Kaido die Vier Kaiser. Doch mittlerweile wurden drei der vier Pirat*innen ersetzt. Blackbeard nahm die Teufelskräfte von Whitebeard nach seinem Tod auf und ersetzte somit seinen Platz.

Kaido und Big Mom wurden im Wanokuni-Arc von Eustass Kid, Trafalgar Law und Ruffy besiegt. Doch nur Ruffy konnte es schaffen, sich einen der begehrten Plätze der Vier Kaiser zu sichern. Der andere Platz ging an Buggy den Clown, den viele noch aus den Anfängen von „One Piece“ kennen dürften.

Wer ist der stärkste der Vier Kaiser? Ein wichtiges Indiz für die Stärke eines Piraten ist sein Kopfgeld. Und wie sich hier zeigt, hat Monkey D. Ruffy hier das größte Nachsehen:

Shanks : 4.048.900.00

: 4.048.900.00 Blackbeard : 3.996.000.000

: 3.996.000.000 Buggy : 3.189.000.000

: 3.189.000.000 Ruffy: 3.000.000.000

Über Shanks stehen nur noch Gol D. Roger und die ehemaligen Vier Kaiser Whitebeard, Kaido und Big Mom. Würde es also nach dem Kopfgeld gehen, wäre Shanks der stärkste der Vier Kaiser.

Doch das Kopfgeld ist nicht das einzige Indiz für die Stärke, denn auch die Gefahr des jeweiligen Kaisers beim Erreichen der Ziele der Weltregierung bestimmt die Höhe des Kopfgeldes. Shanks genießt beispielsweise ein solch hohes Ansehen, dass er ungehindert das Schloss Pangea in Mary Joa betreten kann.

Ein weiterer Faktor, der betrachtet werden kann, ist die jeweilige Teufelskraft.

Diese Teufelskräfte besitzen sie

Buggy hat die Trenn-Trenn-Frucht gegessen. Er kann dadurch seinen Körper in einzelne Teile aufspalten und so gegnerischen Angriffen ausweichen. Bislang hat Buggys Teufelskraft noch keinen Gegner so richtig beeindruckt, doch hinter der Teufelsfrucht steckt viel Potential.

Bei Ruffy wurde angenommen, dass er die Gum-Gum-Frucht gegessen hat. Doch es stellte sich heraus, dass es sich dabei um die Mensch-Mensch-Frucht, Modell: Nika handelt. Damit wird Ruffy zu einer Reinkarnation des Sonnengottes Nika und verfügt über ungeheure Kräfte.

©Eiichiro Oda/Shueisha.

Blackbeard besitzt gleich zwei Teufelskräfte: Zum einen die Finsterfrucht, mit der er Dunkelheit erschaffen kann, und zudem Whitebeards Erdbebenfrucht. Wie er das geschafft hat, ist bislang ein Rätsel.

Über Shanks Kräfte ist bisher noch nicht viel bekannt. Wir wissen nur, dass er über ein starkes Köngishaki verfügt. Mit dem Ende des „One Piece“-Mangas werden sich wohl endlich seine wahren Kräfte zeigen.

Rein nach Kräften scheinen also alle Vier Kaiser ihr volles Potential noch nicht komplett offenbart zu haben. Es bleibt also spannend, wer der Vier Kaiser das Rennen um das One Piece macht. Aufgrund der Fakten hat bislang Shanks die Nase vorn, doch das Blatt kann sich mit den kommenden Kapiteln wenden.