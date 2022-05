One Piece: Manga bestätigt den Tod einer weiteren Figur der Wano-Saga

Der Tod sucht One Piece nicht wirklich regelmäßig heim, ein Fremder ist er in dem Piraten-Epos von Mangaka Eiichiro Oda aber auch nicht. Obwohl schon einige längst als verstorben abgestempelte Figuren ihre überraschende Rückkehr feiern durften, blieben andere doch dauerhaft unter der Erde.

Was für Fans noch lange kein Grund ist, ein solches Ableben einfach hinzunehmen und zu akzeptieren, weswegen oftmals recht fantasievolle Theorien gesponnen werden. Doch nun scheint ein weiterer Charakter trotz dieser Bemühungen seitens der Leser*innen für immer verloren zu sein, zumindest, wenn man dem neuesten Manga-Kapitel glauben darf.

One Piece: Manga bestätigt Tod einer weiteren Figur

Die Rede ist dieses Mal von Kouzuki Toki, der Ehefrau von Fürst Kouzuki Oden und Mutter von Momonosuke sowie Hiyori. Die Besitzerin der Zeit-Frucht wurde das letzte Mal gesehen, als sie mit einem Pferd nach Bakura ritt und dort die Prophezeiung aussprach, die den Untergebenen von Oden bis heute Kraft und Mut gibt. Danach wurde sie für Tod erklärt.

Doch die Behauptung, ein Charakter aus One Piece habe das Zeitliche gesegnet, ist, wie wir bereits wissen, immer eine wackelige Angelegenheit, schließlich fand Oda bereits mehrere Male in den letzten zwanzig Jahren Möglichkeiten, solche Totgeglaubten wieder ins Leben zurückzuholen und so gab es viele Fantheorien, wie Toki überlebt haben könnte.

All diese schönen und manchmal auch sehr einfallsreichen Überlegungen wurden jetzt nichtsdestoweniger für obsolet erklärt, denn Manga-Kapitel 1048 hat bestätigt, dass Odens Ehefrau tatsächlich nicht mehr unter uns weilt und während Orochis Attacke auf Odens Schloss getötet wurde.

Nicht nur sagt der Manga aus, dass niemand die Ruinen von Odens Schlos verlassen habe und die Kozuki-Linie damit komplett ausgelöscht wurde, sondern auch, dass die Leiche von Toki in den Ruinen gefunden wurde. Ein Umstand, mit dem nur wenige Leser*innen wirklich gerechnet haben, galt Tokis Rückkehr schließlich stets als sehr wahrscheinlich.

Doch damit abgefunden haben sich noch nicht alle Fans, was vor allen Dingen daran liegt, dass bereits so einige Charaktere der Wa-no-Kuni-Saga für Tod erklärt wurden und doch wieder aufgetaucht sind, quicklebendig und voller Tatendrang. Bevor wir also nicht die Leiche von Toki selbst zu sehen bekommen haben, ist vielleicht noch nichts verloren.

Sollte Toki aber tatsächlich nicht mehr unter uns weilen, bleibt die Frage, was aus ihrer Teufelskraft geworden ist, schließlich ist die Paramecia-Frucht Toki Toki no Mi ziemlich mächtig und es gibt sicherlich ein paar hochrangige Personen, die gerne die Fähigkeit hätten, Leute durch die Zeit zu schicken.

Bis uns Oda die Antwort auf diese Frage gewährt, können aber noch gut und gerne Monate oder vielleicht sogar Jahre vergehen, je nachdem, wie wichtig die Auflösung für die Handlung von One Piece ist. Daher bleibt uns mal wieder nichts anderes übrig, als die Beine hochzulegen und uns in Geduld zu üben, bis der Meister sein Wissen mit uns teilt.