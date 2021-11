One Piece: Ruffy-Darsteller Inaki Godoy stellt seine Klavier-Künste unter Beweis

Dass der erfolgreichste Manga und Anime aller Zeiten „One Piece“ wie schon viele andere Franchise vor ihm eine Live-Action-Variante bekommen soll, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Vor kurzem enthüllte man nun aber die Schauspieler*innen, die in die Rollen der Strohhutbande schlüpfen werden.

Protagonist Monkey D. Ruffy wird dabei von Inaki Godoy verkörpert, Mackenyu übernimmt den Part vom Piratenjäger Lorenor Zorro und Emily Rudd spielt die clevere Diebin Nami. Jacob Gibson hingegen wird die Rolle von Langnase Lysop verkörpern und Taz Skylar darf als Schiffskoch Sanji den Crew-Mitgliedern leckeres Essen servieren.

One Piece: Gummi-Mensch Inaki Godoy hat noch andere Qualitäten

Dass Hauptdarsteller Inaki Godoy aber noch andere Qualitäten als die Schauspielerei besitzt und außerdem durchaus eine Liebe zum Franchise in ihm schlummert, stellte er jetzt gekonnt in einem auf Reddit kursierenden Video unter Beweis.

Dort haut der angehende Gummimensch nämlich kräftig in die Klaviertasten und spielt eine sehr bekannte Melodie. Wer den Anime von „One Piece“ verfolgt, wird den 8-sekündigen Clip unmittelbar erkannt haben: Es handelt sich natürlich um den Jingle, der in jeder Episode vor und nach der Werbung spielt. Wie das in der Serie aussieht, könnt ihr euch in diesem Video genauer anschauen und -hören.

Sie sind als die sogenannten Eyecatcher bekannt, eine Atempause nach und vor den actionreichen Ereignissen jeder Folge, sodass Zuschauer*innen wissen, sie können sich jetzt erst einmal entspannen oder aber, dass es jetzt mit der Action weitergeht. Jedes der Crew-Mitglieder hat eine eigene kurze Melodie und Godoy spielt natürlich nicht irgendeine, sondern die des zukünftigen Piratenkönigs höchstpersönlich.

Viel ist über die kommende Live-Action-Serie von „One Piece“ aber noch nicht bekannt. Die 1. Staffel soll die East Blue-Arc, also den Beginn des Manga, in voraussichtlich zehn Episoden auf die Flimmerkiste bannen. Einen Starttermin für die Netflix-Produktion gibt es noch nicht.