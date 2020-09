Mangaka Eiichiro Oda nähert sich mit dem Manga One Piece mit großen Schritten dem 1.000 Kapitel und gleichzeitig tobt der finale Kampf der Wa No Kuni Arc. Die Geschichte rund um Monkey D. Ruffy und seinen Strohhüten ist so spannend wie nur selten zuvor, weswegen es wenig überrascht, dass auch in Manga-Kapitel 991 allerhand interessante Ereignisse stattgefunden haben. Vor allen Dingen in Sachen Endkampf gegen Kaido.

One Piece: Was in Manga-Kapitel 991 passiert ist! – Recap

Nachdem es X. Drake und Ruffy quasi mühelos gelungen ist, zwei der Numbers auszuschalten, und der ehemalige Marineoffizier den Strohhut gebeten hat, an dessen Seite kämpfen zu dürfen, zeigen sich Zorro, Franky und sogar Jinbei äußerst abgetan von dieser Idee und warnen Drake davor, ihrem Kapitän noch näher zu kommen. Doch wie immer sieht Ruffy das Gute in seinem Gegenüber und gestattet ihm, sich der Allianz anzuschließen.

One Piece Episode A: Kapitel 1 wurde veröffentlicht

Als Page One und Ulti hören, dass Drake die 100-Bestien-Piratenbande verraten hat, wollen sie sich sogleich an ihrem ehemaligen Kameraden rächen, doch da wird Page One urplötzlich von Lysops Attacke Grüner Stern: Totenkopf-Explosion-Kraut getroffen. Geschockt von diesem unerwarteten Schlag sucht Ulti nach dem Schuldigen, sieht sich jedoch nicht nur Lysop gegenüber, sondern zusätzlich auch Nami, die sich dem Kampf anschließt.

In diesem Durcheinander versuchen Ruffy und Sanji noch immer, sich ihren Weg zu Kaido zu bahnen, doch stellt sich ihnen Scratchmen Apoo in den Weg. Zwar wissen die beiden nun, dass sie von Scratchmens Kräften nicht getroffen werden können, wenn sie sich die Ohren zuhalten, nichtsdestoweniger macht diese Taktik einen Gegenangriff auch relativ schwer. Hinzu kommt, dass Apoo seine Kontrolle über die Numbers nutzt, um Haccha auf den Plan zu rufen.

One Piece: Fans suchen nach dem 11. Mitglied der Strohhutbande

Dieser beginnt sofort damit, in den Trümmern zu wüten und sich als echte Gefahr zu präsentieren, zeigt sich aber gleichzeitig fasziniert vom Franky Shogun. Diesen Umstand wollen Franky und Jinbei ausnutzen, um den Riesen vom Schlachtfeld zu locken.

One Piece: Manga-Kapitel 991 – Kaido vs. Minks

Zorro, der noch immer versucht, X. Drake in Schach zu halten, kann durch den Schlagabtausch erkennen, dass Drake seine Aussagen ernst meint und tatsächlich helfen will. Gezwungenermaßen müssen die beiden ein Team bilden, um Apoo auszuschalten, damit Ruffy weiter voran schreiten kann. Da die beiden zusammen ziemlich mächtig sind, mischt nun auch Queen mit, der mit einem Maschinengewehr auf seine Gegner feuert.

Als Drake gerade verkünden will, dass ihn eine derartige Waffe niemals aufhalten könnte, muss er entsetzt feststellen, dass es sich bei der Munition um Excite-Kugeln handelt, die ihre Opfer mit dem schrecklichen Mumien-Virus infizieren, das seine Opfer dehydrieren und zu lebendigen Mumien werden lässt.

Derweil hat Jack auf dem Dach den Kampf gegen Inuarashi und Nekomamushi verloren und bricht mit einem abgebrochenen Stoßzahn zusammen, weswegen sich Kaido nun selbst einmischt. Er versichert seinem Untergebenen, dass dieser nicht schwach sei, seine Gegner dafür aber besonders stark. Da sich Jacks Unterlinge und die restlichen Minks gegenseitig besiegt haben, stehen sich nun nur noch Kaido und die Akazaya gegenüber.

One Piece – Originales Konzept zeigt frühe Version der Strohhüte

Nach einem kurzen Austausch nicht so netter Worte geht Kaido in den Angriff über und attackiert die Männer mit den roten Schwertscheiden mit seinem Boro Breath. In diesem Moment ergreift Kinemon die Initiative und zerteilt den Feueratem des Kaisers mit seinem Fuchsfeuer-Stil und landet schließlich einen ersten Treffer mit seinem Schwert. Die anderen Akazaya verkünden schließlich, dass sie genug vom Verstecken hätten und nun gemeinsam sterben wollen.