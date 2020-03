One Piece-Mangaka Eiichiro Oda wieder gesund

Jüngst hatten die Fans einige Sorgen, die den Mangaka von One Piece betreffen sollten. Grund dafür war das in der Weekly Shonen Jump fehlende Manga-Kapitel 973 von One Piece. Eiichiro Oda musste seine Arbeit aus gesundheitlichen Gründen vorerst einstellen und so kam es zum Verzug.

Nachdem dies bekannt wurde, machten sich die Fans nach und nach immer mehr Sorgen. Immerhin war es nicht das erste Mal, dass Oda-san gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe war. Doch nun gibt es vorerst Grund zum Aufatmen. Wie es scheint, konnte er sich jetzt vollständig erholen.

Die Angestellten von Oda-san haben auf dem offiziellen Twitter-Account kommuniziert, dass es ihm besser geht:

Übersetzt lautet es, dass die „One Piece“-Geschichte vorübergehend unterbrochen wurde in der Weekly Shonen Jump #14. Doch der Autor konnte nun vollständig genesen und so wird die Geschichte in der kommenden Ausgabe #15 fortgesetzt.

In jedem Fall bleibt uns nur, ihm weiterhin gute Besserung und das Beste für seine Gesundheit zu wünschen.

Was passiert in One Piece Kapitel 973?

Falls ihr auf das Manga-Kapitel 973 wartet, dann dürft ihr euch auf eine Rückkehr zu den aktuellen Geschehnissen und der Zielgeraden im Wa No Ku Ni-Arc freuen, nachdem wir zuletzt eine Rückblende und die letzten Tage von Kozuki Oden in Wano lesen durften. Hier erfahrt ihr mehr über Oden und seinen Kampf gegen Kaido.